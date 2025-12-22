Licensierade svetsare sökes till stor aktör
Jovi Konsult AB / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2025-12-22
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som svetsare arbetar du med sammanfogning av rostfritt stål vid tillverkning, reparation och montering. Arbetet består bland annat av manuell pinnsvetsning (111) och kan omfatta både arbetsmoment och specialanpassade svetsarbeten av exempelvis balkar och stålkonstruktioner.Bakgrund
Du har en giltig svetslicens och erfarenhet av pinnsvetsning (111) och TIG (141). Du har arbetat med rörsvetsning inom industrin och är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad i ditt arbete. Du trivs med att ta eget ansvar och har ett tydligt fokus på kvalitet och säkerhet.Om företaget
Företaget arbetar med nybyggnad, ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg. De bygger och servar bland annat rorofartyg, färjor, pråmar och lyxkryssare.
De utför även nybyggnation och byggnadssmide och genomför projekt inom både sjöfart och industrismide.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6962964-1762391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Kontakt
Anna Gligoric info@jovikonsult.se 010-3300302 Jobbnummer
9658968