Licensierade svetsare sökes till stor aktör

Jovi Konsult AB / Svetsarjobb / Göteborg
2026-01-08


Publiceringsdatum
2026-01-08

Arbetsuppgifter
Som svetsare arbetar du med sammanfogning av rostfritt stål vid tillverkning, reparation och montering. Arbetet består bland annat av manuell pinnsvetsning (111) och kan omfatta både arbetsmoment och specialanpassade svetsarbeten av exempelvis balkar och stålkonstruktioner.

Bakgrund
Du har en giltig svetslicens och erfarenhet av pinnsvetsning (111) och MAG (136). Du har arbetat med rörsvetsning inom industrin och är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad i ditt arbete. Du trivs med att ta eget ansvar och har ett tydligt fokus på kvalitet och säkerhet.

Om företaget
Företaget arbetar med nybyggnad, ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg. De bygger och servar bland annat rorofartyg.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta)
411 34  GÖTEBORG

Arbetsplats
Jovi

