License Compliance Manager Göteborg
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Borås
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vår kund söker en erfaren License Compliance Manager som tar ett helhetsgrepp om programvarulicenser genom hela livscykeln. Uppdraget handlar om att bygga struktur, säkerställa efterlevnad och minimera legala och finansiella risker i en komplex IT-miljö med många stakeholders. Du blir organisationens nav i arbetet med att granska, analysera och optimera licenslandskapet - alltid med tydlig styrning, hög kvalitet och proaktiv kontroll.
Du arbetar nära leverantörer och interna IT-funktioner, stöttar verksamheten med expertkunskap kring licenskrav och ansvarar för att krav, guidelines och processer är uppdaterade och följs. Rollen innebär också att driva intern medvetenhet, bidra till kunskapshöjning och leverera tydlig rapportering till ledning och styrgrupper. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
• Genomföra proaktiva och ad hoc-baserade licensgranskningar för att identifiera risker, brister och förbättringsmöjligheter. * Analysera användningsdata för att optimera kostnader, nyttjandegrad och licensstrategi. * Säkerställa efterlevnad av avtal, licensvillkor och regulatoriska krav. * Hantera relationer med licens- och programvaruleverantörer samt förhandla och följa upp avtal. * Stötta interna IT-funktioner vid förnyelser, upphandlingar och vid komplexa licensfrågor. * Upprätthålla guidelines, processer och rutiner för licenshantering samt utveckla best practices. * Leverera tydlig och beslutsstödjande rapportering till ledning och styrgrupper. * Sprida kunskap internt genom rådgivning och informationsinsatser om licenskrav och compliance. Profil
• Minst tio års erfarenhet av software asset control, licensstyrning eller liknande funktioner. * Mycket god förståelse för licensmodeller, kontraktskrav och etablerade branschstandarder. * Trygg i att tolka komplex användningsdata och bedöma licensefterlevnad i större IT-miljöer. * Erfarenhet av att hantera compliance-risker, genomföra licensrevisioner och agera rådgivare internt. * Relevant akademisk utbildning inom IT, ekonomi eller motsvarande område. * Mycket hög precision i dokumentation, uppföljning och rapportering. * Självdriven och bekväm i att arbeta tvärfunktionellt med många kontaktytor. * Stark kommunikativ förmåga och van att samarbeta med både leverantörer och interna team. Dina personliga egenskaper
• Strukturerad, noggrann och analytisk - älskar ordning, detaljer och regelefterlevnad. * Proaktiv och självgående med förmåga att driva arbetet framåt även i komplexa miljöer. * Kommunikativ och pedagogisk med lätthet att skapa förståelse i organisationen. * Relationsskapande och trygg i dialog med både teknikteam och affärssida.
Strukturell info
Geografisk placering: Göteborg Omfattning: 100% Startdatum: 2025-12-22 eller enligt överenskommelse Slutdatum: 2026-07-01 Arbetsspråk: Engelska (professionell nivå) Sista dag att ansöka är Löpande - uppdrag kan stängas innan deadline
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Felipe Mendonca Gomes da Silva felipe@swaysourcing.com 0733555293 Jobbnummer
9646926