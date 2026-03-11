LIA-praktikant Account Manager

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-11


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Energy Staffing & Advisement Sweden AB i Stockholm, Helsingborg eller i hela Sverige

Är du en driven och resultatorienterad säljprofil med minst 4 års relevant erfarenhet? Vi på Energy Staffing söker en LIA-praktikant som vill ta nästa steg mot en karriär som Account Manager.
Vad vi erbjuder:
Praktisk erfarenhet av affärsutveckling, försäljning, bemanning, rekrytering, personlig utveckling och strategiska kundrelationer.
Mentorskap och stöd för att du ska kunna växa snabbt till en självgående Account Manager & entreprenör.
Möjlighet att påverka företagets strategiska utveckling och tillväxt.

Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet arbetslivserfarenhet.

Är resultatinriktad, självgående och prestigelös.

Har en stark förmåga att bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer.

Trivs i högt tempo och utmanande miljöer, och vill leverera på riktigt.

Har utmärkt kommunikationsförmåga och affärssinne.

Dina uppgifter under LIA:
Prospektering och strategisk kundkontakt
Bygga och utveckla relationer med nya kunder
Delta i affärsmöten och bidra till strategiska beslut

Stötta teamet med analys, rapportering och affärsutveckling

Plats: [Hybrid]

Är du redo att visa vad du går för och leverera resultat på högsta nivå? Skicka din ansökan och CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com med ämnesraden: "LIA - Account Manager".
Vi söker endast en erfaren och motiverad kandidat - detta är din chans att växa snabbt i en resultatorienterad miljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
113 59  STOCKHOLM

Jobbnummer
9791881

Prenumerera på jobb från Energy Staffing & Advisement Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Energy Staffing & Advisement Sweden AB: