LIA-praktikant Account Manager
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Energy Staffing & Advisement Sweden AB i Stockholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du en driven och resultatorienterad säljprofil med minst 4 års relevant erfarenhet? Vi på Energy Staffing söker en LIA-praktikant som vill ta nästa steg mot en karriär som Account Manager.
Vad vi erbjuder:
Praktisk erfarenhet av affärsutveckling, försäljning, bemanning, rekrytering, personlig utveckling och strategiska kundrelationer.
Mentorskap och stöd för att du ska kunna växa snabbt till en självgående Account Manager & entreprenör.
Möjlighet att påverka företagets strategiska utveckling och tillväxt.
Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet arbetslivserfarenhet.
Är resultatinriktad, självgående och prestigelös.
Har en stark förmåga att bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer.
Trivs i högt tempo och utmanande miljöer, och vill leverera på riktigt.
Har utmärkt kommunikationsförmåga och affärssinne.
Dina uppgifter under LIA:
Prospektering och strategisk kundkontakt
Bygga och utveckla relationer med nya kunder
Delta i affärsmöten och bidra till strategiska beslut
Stötta teamet med analys, rapportering och affärsutveckling
Plats: [Hybrid]
Är du redo att visa vad du går för och leverera resultat på högsta nivå? Skicka din ansökan och CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com
med ämnesraden: "LIA - Account Manager".
Vi söker endast en erfaren och motiverad kandidat - detta är din chans att växa snabbt i en resultatorienterad miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9791881