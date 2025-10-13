LIA- / praktik inom Rekrytering!
Vill du få en riktig inblick i rekryterings- och bemanningsbranschen?
Nu söker vi en praktikant till våra två bolag - Retail Recruitment och Retail Staffing - som tillsammans arbetar med att matcha rätt människor med rätt företag inom detaljhandeln.
Hos oss får du följa hela processen, från att förstå kundens behov till att hitta och matcha rätt kandidat. Du kommer in i ett team som brinner för människor, service och rekrytering - och som gärna delar med sig av sin erfarenhet! Publiceringsdatum2025-10-13Om företaget
Retail Recruitment arbetar med direktrekrytering av chefer och specialister inom retail, e-handel och FMCG.
Retail Staffing är vår bemanningsverksamhet, som samarbetar med rikstäckande butikskedjor inom retail och e-commerce. Vi bemannar med butikssäljare, kundtjänstmedarbetare och administrativa roller - samt juniora tjänster inom administration och service.
Tillsammans täcker vi hela spektrumet av retailbranschens kompetensförsörjning - från butiksgolvet till huvudkontoret.
Vi sitter i centrala Göteborg med nära samarbete, högt i tak och alltid mycket på gång.
Under praktiken får du bland annat:
• Vara delaktig i det dagliga rekryteringsarbetet och lära dig hur urval, intervjuer och matchning går till.
• Hjälpa till med administration, research och koordinering i våra pågående uppdrag.
• Vara med på möten och se hur vi arbetar med kund- och kandidatrelationer.
• Delta i interna projekt kring employer branding, kommunikation och kandidatupplevelse.
• Få handledning och feedback genom hela perioden.
Vi anpassar gärna praktiken efter dina studier och intresseområden - målet är att du ska lära dig så mycket som möjligt, känna att du gör verklig skillnad och samtidigt bidra med nya perspektiv, idéer och infallsvinklar till vårt arbete.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Studerar HR, personalvetenskap, rekrytering eller liknande utbildning.
• Är nyfiken på människor och tycker om att bygga relationer.
• Gillar att ha struktur men också tempoväxling i vardagen.
• Trivs i team men tar gärna egna initiativ.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Meriterande: erfarenhet från detaljhandel.
Vad du får hos oss
• En inspirerande praktik i en bransch som rör sig snabbt och utvecklas ständigt.
• Stöttning och handledning från erfarna rekryterare.
• Möjlighet att se både rekrytering och bemanning på nära håll.
