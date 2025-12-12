LIA Sälj och marknadsföring
2025-12-12
På FINBLR arbetar vi flitigt med ständig förbättring och innovation där vi gärna erbjuder YH-studenter en LIA plats hos oss. Vi är en redovisningsbyrå som även erbjuder organisationsutveckling och gör allt för att förbättra kundupplevelsen och streamlinar våra processer inom alla perspektiv.
Just nu söker vi YH-studenter inom Sälj och marknadsföring som vill komma in och implementera sina nyförvärvade kunskaper från programmet.
De områden som vi behöver hjälp i är följande:
• Optimering av CRM-system (HubSpot)
• Utformning och implementering av Lead-magneter (HubSpot)
• Implementering av insamling av Kalla och varma leads
• Vidareutveckling av befintligt säljmanus
• Social media content och branding
Vi tror att du som söker har ett stort intresse av sälj, funnelupplägg och CRM-system samt har ett härligt driv. Nördighet och nyfikenhet går före social kompetens. Du är van att arbeta självständigt och är självgående i ditt arbetssätt (Med handledning och stöd av oss såklart!). Du har även ett intresse för organisationsutveckling på säljsidan! Vidare så är du prestigelös och hjälpsam och inte rädd att gå utanför din comfort zone - du är en person som ser lösningar även i komplexa situationer och drivs av att utvecklas och fullgöra din nya roll på arbetsmarknaden.
OBS! Detta är en oavlönad LIA. Det finns inget LIA alternativ i annonsutformningen på AF så vi var tvungna att välja ett alternativ för att kunna publicera.
Vi ser verkligen framemot att komma i kontakt med just Dig, och första steget är att du mailar ditt CV så hör vi av oss. Skulle du ha någon fråga, fundering eller bara vill presentera dig går det självklart fint att ta en kontakt direkt med oss via mail:rekrytering@finblr.com
PS: Du behöver inte skicka ett personligt brev, ingen läser det ändå och vi vill inte belasta dig med det :)
Varmt välkommen med din ansökan, det skall bli så roligt att träffas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@finblr.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIA". Arbetsgivare Finbeller AB
(org.nr 559497-6341) Jobbnummer
9642576