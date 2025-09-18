LFV rekryterar Koncerncontroller verksamhetsstyrning
2025-09-18
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet Läs mer om LFV på www.lfv.se
Nu söker vi en kvalificerad koncerncontroller med inriktning verksamhetscontrolling till vår enhet som arbetar med koncernövergripande ekonomiska frågor och verksamhetsstyrning. Enheten Ekonomistyrning ansvarar för att utveckla en enhetlig och effektiv ekonomistyrning samt att säkerställa en god intern styrning och kontroll som grund för extern och intern rapportering. Enheten tillhör koncernfunktionen Styrning och ekonomi och ansvarar även för LFVs verksamhetsplanering, budgetering, finansiering, redovisning, uppföljning, finansiell rapportering och riskhantering.
I denna roll får du möjlighet att arbeta med strategiska frågor nära ledningen och med utveckling av styrning och uppföljning. Vi arbetar koncernövergripande med frågor över ett brett område och som rör hela verkets verksamhet. Vi har en del löpande, återkommande arbetsuppgifter men en stor del av tiden ägnas också åt frågor där vi är med och utvecklar styrningen, våra processer och systemstöd.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som i rollen som verksamhetscontroller för LFV koncernen vill vara med och driva och utveckla vår verksamhetsstyrning. Du blir en i teamet om 8 personer där alla är controllers med arbetsuppgifter fördelat på olika ansvarsområden. Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer vara att arbeta med koncernens verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhetsplaner, mål och risker. En del av det primära arbetet är att löpande samla in och analysera planer och utfall inom ramen för LFVs verksamhetsstyrningsprocess, samt att utveckla system, metod och rutiner för detta.
Du kommer löpande att vara med och driva arbetet med att utveckla verksamhetsstyrningen där en del av detta handlar om implementering och utveckling av ett nytt systemstöd för planering, uppföljning och riskhantering. Du får också en viktig roll inom enheten där du stöttar i övergripande frågor kopplat till styrning och ekonomi. Du kan komma att skapa olika efterfrågade analyser, rapporter, presentera samband samt du arbetar för effektivisering och utveckling på operativ och strategisk nivå kopplat till effektivitet och produktivitet. Resor kan förekomma i denna tjänst.
Du rapporterar till enhetschef för Ekonomistyrning
Placeringsort Norrköping. Annan placeringsort kan diskuteras.
Vem är du?
Du har för rollen en relevant högskoleutbildning så som civilekonom eller annan flerårig utbildning inom ekonomi, verksamhetsutveckling och/eller statsvetenskap eller annan utbildning som LFV bedömer som relevant för tjänsten. Du har ett flertal antal års erfarenhet av en likande roll sedan tidigare på strategisk nivå där du arbetat som controller med verksamhets- och/eller ekonomistyrning. Du har också sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med utveckling av processer och arbetssätt. Du kan utrycka dig mycket väl och obehindrat i tal och skrift i svenska och engelska. Du är en avancerad användare av officepaketet, framförallt Word och Excel, och är van att upprätta olika typer av rapporter. Tidigare arbete med verksamhetsledningssystem är meriterande. Du har sedan tidigare arbetat i en större organisation. Har du arbetat inom en annan myndighet eller affärsverk är det meriterande men inte ett krav.
Vi söker en engagerad och driven person som kan hantera ett högt tempo och parallella arbetsuppgifter. Du är analytisk och har ett väl utvecklat logiskt tänkande samt du motiveras av att arbeta med problemlösning. Struktur är viktigt och du skapar ett processorienterat och målfokuserat arbetssätt. Du har lätt för att skapa betydelsefulla samarbeten och du arbetar som bäst i en dynamisk miljö som präglas av förändring.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Fackliga kontakter:
Gunilla Pettersson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
Niklas Moll
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Sista dag att ansöka är 9 okt 2025Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Pga av GDPR tar vi inte emot ansökan via mail. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffetsonwells.se
