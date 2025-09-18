Leveranstekniker till Frösön
Komatsu Forest AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Östersund
2025-09-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komatsu Forest AB i Östersund
, Ånge
, Sollefteå
, Ljusdal
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi söker nu en leveranstekniker till vår anläggning i Frösön där du kommer att ha en viktig roll vid leveransen av våra skogsmaskiner till våra kunder. Vi söker dig som vill dela med dig av dina kunskaper och arbeta nära våra kunder för att bidra till deras framgång!
Ditt nya jobb Som leveranstekniker ansvarar du för att gå igenom och iordningsställa våra skogsmaskiner inför leverans till kund. Du går igenom maskinen tillsammans med kund, både teoretiskt och praktiskt, vid leverans. Detta sker både vid våra verkstäder och hos kund. I arbetet ingår även att planera och utföra årlig optimering av maskinerna med serviceavtal. I jobbet ingår även att utföra demokörningar i samarbete med säljaren i området.
Tillsammans med resten av teamet bidrar du till att skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder för att skapa värde tillsammans.
Resor och övernattningar kan förekommande i arbetet. I samråd med chef kan det även finnas möjlighet att utgå från hemmet, beroende på förutsättningar och behov.
Vem är du? Du som söker tjänsten har stor erfarenhet av att köra och hantera skogsmaskiner samt har god pedagogisk förmåga och kan anpassa instruktioner efter individuella behov. Vi ser även att du är tekniskt intresserad och har kunskap inom områden som el, hydraulik och mekanik.
Som person är du samarbetsorienterad, serviceinriktad och flexibel. Du har god förmåga att bygga förtroende hos både kunder och medarbetare. Då tjänsten innebär stort eget ansvar är du även självgående och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har även god datorvana samt goda kunskaper i svenska och gärna engelska, i tal och skrift. Körkort typ B är ett krav.
Vad erbjuder vi? Som medarbetare på Komatsu Forest är du del av något större. Du blir en del av de stora innovationer och framsteg som hjälper till att forma skogsmaskinsbranschen.
Genom vår organisation får du stora möjligheter att utveckla dig och din karriär samtidigt som du tillsammans med dina kollegor är med och bidrar till en värld som är hållbar, inkluderande och tar socialt ansvar.
Vi är ett globalt företag med lokal förankring som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Observera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://www.komatsuforest.se Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9514877