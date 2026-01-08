Leveransplanerare
2026-01-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metsä Board Sverige AB i Örnsköldsvik
Leveransplanerare till Metsä Board Husum
Är du en lösningsorienterad och kommunikativ person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vill du arbeta med leveransplanering i en internationell kontext? Då kan du vara vår nästa Leveransplanerare på Metsä Board Husum!
Om rollen
Som Leveransplanerare ansvarar du för att planera och koordinera leveranser av våra färdiga produkter från bruket i Husum till kunder och lager runt om i världen. Du säkerställer effektiva och smidiga transporter genom att:
Planera och boka leveranser av utgående produkter.
Skapa frakt-, import- och exportdokumentation.
Kontrollera och kontera logistikkostnader.
Ha daglig kontakt med både interna och externa intressenter för att säkerställa en välfungerande logistik.
Din arbetsgrupp och samarbeten
Du blir en del av en mindre men viktig avdelning inom en stor fabrik, där du arbetar tillsammans med tre andra leveransplanerare. Vi hanterar leveransplaneringen för produkter från vårt massa- och kartongbruk, där en stor andel av produktionen går på export, främst till Europa och USA. I rollen har du dagliga dialoger med skiftgående driftledare /terminalarbetare, centrala funktioner inom företaget samt med externa leverantörer,
Varför Metsä Board Husum?
Utvecklingsmöjligheter - Som en del av en internationell koncern finns stora möjligheter att växa och utvecklas.
Stödjande arbetsgemenskap - Vi är ett tight team som värdesätter samarbete och stöttar varandra i både utmaningar och framgångar.
Meningsfullt arbete - Din insats påverkar Metsä Boards globala leveranskedja och bidrar till hållbara och effektiva logistiklösningar.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av logistik, leveransplanering eller transportadministration.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vana att arbeta i digitala system (SAP, MS Office).
Ett lösningsorienterat och strukturerat arbetssätt.
Förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med olika aktörer.
Meriterande kunskaper
Erfarenhet av internationell frakt, import/export-administration.
Förståelse för logistikkostnadsuppföljning och kontering.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer och urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Frågor kring tjänsten? Kontakta Marcus Steen, HR-Partner HML - marcus.steen@metsagroup.com
. För fackliga frågor kontakta ordförande ;
Unionen: 0663-18469
Ledarna: 0663-18420
Akademikerförbundet: 0663-18600
Välkommen till Metsä Board Husum - tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtiden Så ansöker du
