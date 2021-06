Leveranskoordinator Till Telekombranschen I Stockholm - JobBusters AB - Administratörsjobb i Stockholm

JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-292021-06-29Till vår kund inom telekombranschen söker vi nu en Leveranskoordinator för att stärka upp Leverans-teamet som hanterar leveranser till större företagskunder under ett pågående migreringsprojekt. Som Leveranskoordinator ansvarar du för att samordna leveransen mot kund, från beställning till driftsatt lösning, med målet att garantera leveransprecision och kvalitet i toppklass. Du har daglig kontakt med företagskunder såväl som med interna stakeholders. Du kommer att arbeta i kundens interna stödsystem med att konfigurera kundens lösning och du använder dig av ett brett kontaktnät inom företaget för att samordna leveransen tillsammans med andra avdelningar. Du kommer primärt att arbeta med att migrera kunder från en äldre moln växel till en ny molnbaserad plattform.JobBusters är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Vi fokuserar på tjänstemän och lägger stort värde på att hitta rätt person för rätt position. Genom att vara flexibel, tillgänglig och närvarande i förhållande till kund, konsult och kandidat, strävar vi efter att hitta våra kunders drömkandidater och våra kandidaters drömjobb. För detta uppdrag kan du arbeta i Stockholm eller Karlskrona.Kunskaper inom telefoni- och växellösningarGillar kundkontakt både via telefon och mailFlytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftVan att arbeta med interna stödsystemEtt genuint intresse av att lära dig mer om företagets produkter och tjänsterMeriterande med erfarenhet från någon av de svenska mobiloperatörerSom person är du den självklara när det handlar om att få saker att hända. Du har ett högt eget driv samt är målinriktad med ett högt engagemang. Vidare är du kundfokuserad, affärsmässig och kan arbeta självständigt, där inga problem är för svåra för dig att försöka lösa. Du sätter kunden i fokus och arbetar prestigelöst tillsammans med dina kollegor för att leverera med bravur. Eftersom arbetet sker i en utmanade miljö med högt tempo behöver du vara flexibel, effektiv och förändringsbenägen, då vi hela tiden strävar efter att hitta nya verksamma vägar att arbeta på. I denna roll blir du givetvis en självklar del av den förbättringsresan.Enligt överenskommelseTillträde och ansökanHeltid, 40 h/vecka. Vår kund önskar start så snart som möjligt och uppdraget pågår fram till 2022-03-31 med möjlighet till förlängning. För detta updrag kommer du att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår kund. Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer sker löpande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Jobbusters AB5837360