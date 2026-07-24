Lektor i data- och systemvetenskap, agentbaserad social simulering
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2026-07-24
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Institutionen för data- och systemvetenskap. Med över 200 anställda och 4 500 studenter är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) en stark och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik, humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, med stor relevans för hur vi ska leva i dag och i framtiden. Vår forskning handlar om hur IT ska utformas för att vara till nytta för människor, organisationer och hela samhällen.
Mer information om oss finns på: Institutionen för data- och systemvetenskap
Ämne/ämnesbeskrivning
Simulering av system är en central del av data- och systemvetenskap och används för analys, utforskning, förståelse och prediktion. Agentbaserad simulering av sociala interaktioner och system är en simuleringsmetodik som fått allt större betydelse som beslutsunderlag för policyfrågor som rör mänskligt beteende.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga uppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning inom agentbaserad social simulering för modellering och analys av mänskligt beslutfattande och beteende.
Innehavaren förväntas stärka kursernas teoretiska grunder och praktiska relevans inom området.
Innehavaren förväntas även vara aktiv i institutionens inre arbete.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För att kunna utföra anställningens arbetsuppgifter måste den sökande ha dokumenterad förmåga att använda engelska i tal och skrift på professionell nivå. Detta visas exempelvis genom dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska eller intyg om språkkunskaper motsvarande minst B2-nivå (CEFR).
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området. Pedagogisk skicklighet visas i normalfallet genom undervisning och handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Stor vikt fästs även vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Harko Verhagen, verhagen@dsv.su.se
, eller prefekten, Jelena Zdravkovic, tfn 08 16 49 94, jelenaz@dsv.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för data- och systemvetenskap (visa karta
)
164 25 KISTA Arbetsplats
Institutionen för data- och systemvetenskap Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
10010844