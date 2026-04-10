Lektor i dans med inriktning koreografi
2026-04-10
Läs mer om Stockholms konstnärliga högskola här: www.uniarts.se
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, handledning och forskning på samtliga nivåer inom ämnesenheten danspedagogik, med fokus på Masterprogrammet i dansdidaktik (MADE).
Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik inom subkulturell kontext och/eller utanför den institutionella kontexten. Du ska även ha förståelse inom ditt konstfält samt arbeta medvetenhet utifrån intersektionella perspektiv. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Som lektor i koreografi har du både omfattande konstnärlig praktik såväl som didaktisk förståelse för det danspedagogiska fältet. Du förväntas engagera dig i och driva forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över didaktiska och konstnärliga processer.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att du undervisar, handleder och examinerar studenter inom alla enhetens program, men med fokus på MADE. Du deltar i arbetet med att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra ämnesområden på SKH.
I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:
ansvarar för studenternas utbildning med fokus på koreografi både på grund- och avancerad nivå.
arbetar medvetenhet kring och aktivt utmana normstrukturer inom koreografi, särskilt i relation till genretillhörighet och intersektionalitet.
undervisar, handleder och examinerar studenter i koreografiska processer och självständigt arbete.
bedriver egen forskning inom ämnesområdet dans.
arbetar med kursadministration, medverkar i ämnesenheternas och institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.
aktivt medverkar till utvecklingen inom danspedagogik med fokus på koreografi och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Eftersom utbildningen MADE till stor del sker på distans kommer du också arbeta med digitala verktyg i din undervisning. Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis programansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området dans.
Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: Konstnärlig och pedagogisk skicklighet - Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen. Arbetsuppgifterna förutsätter att du är aktiv med undervisning inom dans och har en aktiv konstnärlig praktik inom området. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För den här tjänsten behöver du ha erfarenhet av undervisning inom subkulturell kontext och/eller utanför den institutionella kontexten. Du behöver även behärska engelska i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
För denna anställning är behörighetskraven konstnärlig och pedagogisk skicklighet även bedömningsgrunder och ska viktas lika. Resterande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning och ska styrkas av dokumentation i form av exempelvis film, arbetsgivarintyg eller examensbevis.
Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom koreografi samt god förmåga att utveckla och genomföra utvecklingsarbete av hög kvalitet.
Pedagogisk skicklighet; visad pedagogisk skicklighet inom koreografi.
Erfarenhet av konstnärligt arbete i undervisningssammanhang och att utmana normstrukturer inom koreografi, särskilt i relation till genretillhörighet och intersektionalitet.
Förmåga att redogöra för din undervisningspraktik med stöd av film och/eller genom att beskriva din pedagogiska grundsyn.
Erfarenhet av arbete i internationella sammanhang.
Administrativ skicklighet
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är viktigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Om anställningen
Anställningens omfattning är på deltid, 50 procent. Anställningen är tidsbegränsad till 5 år på konstnärlig grund med tillträde enligt överenskommelse, men tidigast 1 januari 2027. Stockholms konstnärliga högskola vill tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.
Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2026/266/2.2.1
Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet "Vad ska ansökan innehålla (lärare)" här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30!
