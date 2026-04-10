Lekfull assistent sökes, hästar i fokus.
2026-04-10
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i vardagen för en härlig och aktiv barnkund med intellektuell funktionsnedsättning, autism och Prader-Willis syndrom (PWS).
Om uppdraget
Kunden tycker mycket om att vara ute i naturen, leka, promenera i skogen och hitta på roliga aktiviteter utomhus. Hästar är en stor del av vardagen då egen häst finns, så vi ser gärna att du delar detta intresse. Du kommer att vara ett viktigt stöd i barnets vardag - både i det praktiska och sociala - och bidra till trygghet, glädje och utveckling.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen behöver du:
Ha barnasinnet kvar och en stark fantasi - lek och kreativitet är en stor del av vardagen!
Vara uppmärksam, inkännande och ha god förmåga att läsa kroppsspråk och signaler.
Kunna motivera, stötta och uppmuntra i stort och smått.
Vara lugn, trygg och ha förmågan att anpassa dig till barnets behov och dagsform.
Gilla att vara ute i alla väder - skogspromenader, utelek och tid i stallet är viktiga delar av dagen.
Körkort är ett krav, då det saknas kollektivtrafik till arbetsplatsen.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn eller personer med autism och/eller PWS är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.
Tjänstens omfattning:
Tjänsten är förlagd till kvällar, nätter och helger. Arbetspassen planeras i samråd med familjen och teamet.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120857".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
291 54 KRISTIANSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Furuboda Assistans Kontakt
Enhetschef
Jesper Lorentzon jesper.lorentzon@furuboda.se
