Legolas HVB söker vikarier
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2026-03-04
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge ungdomar ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsterna
Legolas HVB söker vikarier för timanställning samt sommarvikariat. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt med sovande jour och helg. Vi söker även vikarier för arbete som nattvak. På Legolas arbetar Du tillsammans med kollegor utifrån en daglig struktur för att tillgodose placerade ungdomars behov och dagens planering. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samarbete med kollegor
Motivationsarbete med ungdomar
Trygghetsskapande insatser som tillsyn och omsorg
Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Behandlingsaktiviteter
Praktiska uppgifter, t.ex. matlagning, städ etc
På Legolas arbetar vi med Lågaffektivt bemötande och lägger stor vikt vid ungdomens delaktighet.
Om Legolas
Legolas ligger i ett villaområde, centralt i Mölndal och består av två fastigheter; Legolas, 8 platser för pojkar 14-18 år och Legend, 3 platser i egen lägenhet för pojkar 18-21 år. Placeringsorsak är social beteendeproblematik, svårigheter i relationer och/eller i social följsamhet.
Bemanningen är behovsstyrd utifrån antal placerade ungdomar, med minst två behandlingspedagoger under dag- och kvällstid samt en sovande jour och ett nattvak. Dagtid vardagar tillkommer ledningsfunktioner.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg i dig själv. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser på ett mjukt sätt. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad, minst tvåårig eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då flertal arbetsuppgifter sker i olika system
Har B-körkort
Är simkunnig
Samt: för arbete som nattvak krävs tidigare erfarenhet
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och påbörjar rekrytering innan sista ansökningsdag. Ange i din ansökan om du specifikt är intresserad av tjänst som nattvak. Förbered två referenser att lämna vid eventuell intervju.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Tf Verksamhetschef Anna Odin, anna.odin@humana.se
Bitr. Verksamhetschef Asmira Kljajic, asmira.kljajic@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332472-1874843". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
431 30 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9778079