Legitimerade sjuksköterskor till lungavdelning

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Gävle
2026-03-06


UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Period: 4 maj 2026 - 7 juni 2026
Omfattning: Heltid

Publiceringsdatum
2026-03-06

Beskrivning
Vi söker två legitimerade sjuksköterskor till lungavdelning.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 4 års klinisk erfarenhet under de senaste 4 åren.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Gävle

Jobbnummer
9783063

