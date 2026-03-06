Legitimerade sjuksköterskor till lungavdelning
2026-03-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Period: 4 maj 2026 - 7 juni 2026
Omfattning: HeltidPubliceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Vi söker två legitimerade sjuksköterskor till lungavdelning. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 4 års klinisk erfarenhet under de senaste 4 åren.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
