Legitimerade fysioterapeuter sökes till Borås Stad
2026-02-09
Är du legitimerad fysioterapeut? Vill du arbeta med människor i sin hemmiljö eller på en korttidsenhet? Vill du själv kunna lägga upp din dag för att ge våra patienter de rehabiliterande insatser som krävs för ett gott liv?
Då har du chansen att bli vår nya kollega i Borås Stads kommunala primärvård!
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar. Vår hälso- och sjukvårdsorganisation består av cirka 300 medarbetare fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll, oavsett om du är nyutexaminerad och söker ditt första jobb som legitimerad eller om du har hunnit jobba ett tag i yrket.
Just nu söker vi fysioterapeuter till vårt korttids-team samt våra geografiska team i Norrby/Sandhult, Centrum, Sjöbo och Fristad. Om du är intresserad av att arbeta i något specifikt område, ange gärna det i din ansökan.
Inom förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar vi kliniskt med utredning, bedömning och genomförande av fysioterapeutiska insatser där våra patienter befinner sig - antingen på en korttidsenhet eller i patientens hem på något av våra vård- och omsorgsboenden eller i ordinärt boende.
Du kommer att arbeta måndag till fredag och du utgår ifrån din kontorsarbetsplats på Trandögatan, Armbågavägen, Sörmarksgatan eller i Fristad beroende på vilket team du arbetar i.
Dina arbetsuppgifter
Vi har ett teambaserat och tvärprofessionellt arbetssätt. I din vardag jobbar du självständigt men också tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, farmaceuter, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter och andra fysioterapeuter. Du kommer också att ha ett nära samarbete med förvaltningens biståndshandläggare, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Dialog med anhöriga och med personal på vårdcentraler och sjukhus är en naturlig del av din arbetsdag. Att skapa och bibehålla goda relationer både vid interna och externa kontakter är en central och viktig del i uppdraget.
Som legitimerad yrkesutövare ansvarar du för journalföring av dina insatser samt för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Det ligger också inom ramen för det kliniska uppdraget att handleda omvårdnadspersonal i olika vårdsituationer, såsom vid förflyttningar och vid hantering av hjälpmedel.
Övrig information
När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med en mentor eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig fysioterapeut för råd och stöd är uppskattad.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som fysioterapeut i Borås Stad och träffa några av dina blivande kollegor. Titta också gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring tjänsten!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Dokumenterad utbildning avseende förflyttningsteknik (manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft) är meriterande liksom handledarutbildning och erfarenhet av att utbilda omvårdnadspersonal.
Vårt teambaserade arbetssätt förutsätter att du är engagerad, flexibel, ansvarstagande och bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Du har ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt och du ser kollegialt stöd som en självklarhet. Vidare arbetar du lösningsorienterat med en helhetssyn där patienten är i fokus.
Du har en god förmåga att självständigt driva, planera, strukturera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt och säkert sätt.
Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För tjänsten krävs B-körkort.
