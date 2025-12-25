Legitimerad sjuksköterska till vårt psykosteam
2025-12-25
INM Lund är en del av Equra, en växande specialistkoncern inom psykiatri, neuropsykiatri och barnmedicin - byggd på övertygelsen att hög kvalitet och god tillgänglighet ska gå hand i hand. Genom att samla specialistmottagningar över hela landet skapar vi vård som är trygg, personcentrerad och baserad på både kompetens och omtanke.
Med cirka 200 medarbetare på 16 mottagningar driver Equra ett vårderbjudande där varje patient möts av struktur, professionalism och ett engagemang som märks i både resultat och bemötande. Vi arbetar aktivt med utveckling, följer upp våra insatser och skapar förutsättningar för våra medarbetare att leverera vård av högsta kvalitet.
Equra finns till för att göra specialiserad vård lättare att nå och bättre anpassad efter varje individ - och för att ge både patienter och medarbetare en trygg plats att växa.
Att jobba som psykossjuksköterska på INM Lund
Som psykossjuksköterska hos oss arbetar du i vårt multiprofessionella psykosteam där psykiater, sjuksköterskor, case manager, psykolog, kurator och arbetsterapeut ingår.
De nio medarbetare som jobbar i teamet idag, arbetar nära varandra och bidrar alla med sin unika kompetens. Teamet har under åren utvecklat samarbetet med framför allt heldygnsvården inom psykiatri och skapat en god sammanhållen vårdkedja för våra patienter. En god samverkan finns också med kommunerna i upptagningsområdet och teamet arbetar enligt FACT (Flexible Assertive Community Treatment), som är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov med fokus på återhämtning. Den behandling som erbjuds är evidensbaserad och följer nationella riktlinjer och vårdprogram.
Som psykossjuksköterska blir du en av två sjuksköterskor i teamet och bidrar med din kunskap, erfarenhet och kompetens. I arbetet ingår ansvar för uppföljning av medicinering, mående, hälsa, årskontroller och samordning av insatser.
Din nya arbetsplats
INM Lund är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år och uppåt med behov av specialistpsykiatrisk vård, boende i Lund eller Kävlinge. Uppdraget inom specialistpsykiatrin är att erbjuda bedömning, diagnosticering och behandling för personer med komplex psykiatrisk problematik enligt gränssnitt gentemot primärvården.
För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter en evidensbaserad vård. För att ta reda på om det vi gör verkligen gör nytta, följer vi upp och mäter våra behandlingsresultat tillsammans med patienten. Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med hög trivsel, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först.
Hos oss ska det vara enkelt att gå från en god idé till beslut och handling. Som ett exempel, uppmärksammade psykosteamet hösten 2023 ett utökat behov av slutenvård samt förstärkt öppenvård efter en slutenvårdsperiod hos våra patienter. Inom några månader startade vi därför vår första dagsjukvård för målgruppen. Utvärdering av den fortsatt pågående insatsen visar en mycket hög patientnöjdhet och en förstärkt sammanhållande vårdkedja.
INM Lund erbjuder dig
Vara en del i ett upparbetat team med mycket erfarenhet
Välplanerad introduktion, för att du ska få den bästa starten i ditt nya uppdrag
Regelbunden teamhandledning
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt
Strukturerade och diagnosspecifika vårdprocesser för bedömning, utredning och behandling med utgångspunkt i nationella vårdprogram
Ett aktivt och nära ledarskap av teamledare och verksamhetschef
Kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter
Trygg anställning genom kollektivavtal, försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag
Om dig
Legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildning i psykiatri
Erfarenhet av psykiatri, meriterande om du arbetat inom psykosvården
B-körkort
För att trivas hos oss behöver du vara van vid att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Arbetet ställer krav på god förmåga att ta självständigt behandlingsansvar i enskilda ärenden, samt god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Samtidigt är du en lagspelare och värdesätter teamarbete högt. För oss är det naturligt att dagligen samverka med kollegor och andra vårdgrannar, varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta.
Du är intresserad av att veta hur det går för våra patienter och vill vara delaktig i hur vi på bästa sätt förbättrar och utvecklar vården.
Din ansökan
Vi intervjuar och rekryterar löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas när rätt kandidat hittas - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Lund
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid patientnära arbete inom INM tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
För frågor och mer information är du välkommen att kontakta teamledare Jonas Krämer Persson 046-540 37 24 eller verksamhetschef Josefine Mangbo telefon 046-540 37 02.
Varmt välkommen med din ansökan!
https://inmalmo.se/
