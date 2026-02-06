Legitimerad sjuksköterska (SSK) sökes!

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Lomma
2026-02-06


Visa alla sjuksköterskejobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Sjuksköterska sökes - uppdrag inom kommunal verksamhet och slutenvård
Vi söker legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av kommunal vård och/eller slutenvård för uppdrag med omgående start.
Omfattning: Omgående - 2026-08-31
Plats: Varierande uppdrag inom kommunal verksamhet och slutenvård
Ersättning: Mycket god ersättning
Vi hanterar ansökningar löpande, då vi har ett stort och kontinuerligt behov.
Krav i korthet:
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-02-06

Kvalifikationer
Sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Jobbnummer
9729179

Prenumerera på jobb från Health Connect 365 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Health Connect 365 AB: