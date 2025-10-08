Legitimerad sjuksköterska & distriktssköterska
Välkommen till BålstaDoktorn - den lilla vårdcentralen som vuxit och blivit stor.
Vi arbetar i ljusa och fina lokaler belägna nära Mälaren i Bålsta och tillsammans med en kompetent personalstyrka på ca 40 personer, som är väl förtrogna med både patienter och omgivning, tar vi hand om mottagningens ca 14 000 listade patienter.
På BålstaDoktorn ges möjlighet att följa patienten genom hela livet då vi erbjuder mödrahälsovård, barnhälsovård, vårdcentral, fysioterapi, dietist och terapeutteam. Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska och en distriktssköterska. De vi anställer vill vi har intresse för sedvanligt mottagningsarbete på vårdcentral utifrån sin yrkestitel.
Mottagningen har öppet under vardagar mellan 0800-1700. Arbetstiderna kan variera utifrån önskemål och behov. Kvalifikationer
Leg sjuksköterska och leg sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska som behärskar svenska språket i tal och skrift. Andra språkkunskaper liksom erfarenhet som sjuksköterska är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna sökanden med erfarenhet ifrån vårdcentral. Körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som vill ta ansvar och göra skillnad och vara en viktig del i vår glada arbetsgrupp.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
9547837