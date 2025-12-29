Legitimerad sjuksköterska

Agaten Hemtjänst AB / Sjuksköterskejobb / Lund
2025-12-29


Sjuksköterska

Om bolaget

Agaten Hemtjänst AB är idag Lunds ledande privata utförare av tjänster inom SOL och HSL. Vi har idag många glada, engagerade och mycket professionella medarbetare som alltid strävar efter att leverera högsta möjliga värde och livskvalité för våra kunder där många är äldre och/eller i behov av god omsorg och stöd.

Vår värdegrund utgår från orden professionell, engagerad, och personlig.

Professionell är för oss att sätta kunden i fokus - kommunicera, samverka och leverera. Ta vårt uppdrag på allvar och ta ansvar. Inte ta gamla rutiner för sanningar då professionell för oss också betyder kunskap och förnyelse.

Engagerad för att detta är drivkraften att hjälpa människor till ökad trygghet, få dem att uppleva frihet i sitt liv. Engagemang är även gnistan bakom en idé som gör att vi tar oss framåt och utvecklas.

Personliga för vi vet och kan identifiera oss med våra kunders behov och för att vi bryr oss om vad vi gör. För att vi är seriösa, vänliga och kunniga.
Om rollen

Agaten är en organisation i utveckling och verksamheten växer. Därför söker vi nu en ytterligare en sjuksköterska som vill vara med och bygga upp en teambaserad verksamhet med våra kunder och närstående som utgångspunkt.


2025-12-29

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Du har våra kunder och närstående i fokus där delaktighet och inflytande är en självklarhet för dig i samklang med Agatens vision och värdegrund. Du ser till helheten i organisationen och är strukturerad, tydlig, kommunikativ, prestigelös och målmedveten.

Anställningens omfattning: 100% mån-fre 7-16
Arbetsplats: Agaten Hemtjänst, Råbyvägen 45, Lund
Urval kommer att ske fortlöpande under rekryteringsperioden.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Tillsvidare.
Är du intresserad kontakta:
Louise Axelsson
Agaten Hemtjänst AB
Råbyvägen 45
224 78 Lund
Tele: 0707-897068
E-postadress: louise.axelsson@agatenhemtjanst.se


www.agatenhemtjanst.se

Råbyvägen 45
224 78 Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
(krav)


B - Personbil
Sök jobbet senast: 2025-12-15

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: louise.axelsson@agatenhemtjanst.se


Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: louise.axelsson@agatenhemtjanst.se


Detta är ett heltidsjobb.


Agaten Hemtjänst AB (org.nr 556897-8877)
Råbyvägen 45 (visa karta)
224 78  LUND


För detta jobb krävs körkort.


Agaten hemtjänst Lund


Verksamhetschef
Louise Axelsson
louise.axelsson@agatenhemtjanst.se
0707-897068


9665477

