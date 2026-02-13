Legitimerad psykolog till verksamhetsområde Saltvik
2026-02-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.
Förmåner som statligt anställd inom Kriminalvård är bland andra, minst 28 dagars semester, friskvårdsbidrag och ersättning för viss vård. Därtill finns möjlighet till kompetensutveckling, handledning en gång i månaden med psykologer i norra regionen och flexibla arbetstider.
Verksamhetsområdet Saltvik söker nu en psykolog till ett meningsfullt uppdrag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som psykolog på verksamhetsområde Saltvik är ditt uppdrag att arbeta med klienter på anstalt och häkte med ansvar för det psykologiska behandlingsarbetet. Du kommer att i samarbete med sjukvården samt övrig personal på anstalten arbeta för att förebygga skadliga effekter av isolering och frihetsberövande, öka Kriminalvårdens förmåga att möta klienternas psykologiska behov samt öka klienternas mottaglighet för behandling. Ett viktigt inslag i kriminalvården är att minska risken för återfall i brott där din insats blir en del av visionen Bättre ut.
Arbetsuppgifter innebär att genomföra kliniska bedömningar, att ge psykologisk behandling samt att genomföra neuropsykiatriska utredningar. Det finns en variation av problematik bland våra klienter och bredden i arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande och intressant. Här ges handledning en gång i månaden och det finns även möjlighet att utveckla de psykologiska insatser som ges.Samarbete med sjuksköterskor, psykiater och allmänläkare samt externa aktörer är en viktig del av arbetet. Här finns även andra verksamma psykologer så kollegialt utbyte är möjligt. Vi har även en PLA som arbetar nationellt med övergripande frågor.
Arbete i anstalt innebär att man utöver sin yrkeskompetens är insatt i Kriminalvårdens säkerhetsarbete. Här är man kunskap om lagar, Kriminalvårdens föreskrifter och arbetar säkert och tryggt tillsammans med övrig personal. Vid anställning får man en introduktionsutbildning inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. I din yrkesroll behöver du även ha ett gott omdöme och integritet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog enligt Socialstyrelsen
Förmåga att kommunicera och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av psykologisk bedömning, behandling och utredning
Erfarenhet av att arbeta med och utreda neuropsykiatriska tillstånd, ofta med samsjuklighet, exempelvis missbruk och personlighetssyndrom.
Bekantskap med låsta miljöer, exempelvis SIS och LVM-hem, slutenvård, Rättspsykiatri, Kriminalvård
Erfarenhet att genomföra trauma-behandlingar
Specialistutbildning riktad mot klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling eller forensisk psykologi
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
