Legitimerad psykolog till verksamhetsområde Saltvik
Kriminalvården, VO Saltvik / Psykologjobb / Härnösand Visa alla psykologjobb i Härnösand
2025-09-29
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä- och mekanisk industri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.
Verksamhetsområdet Saltvik söker nu en psykolog till ett meningsfullt uppdrag. Välkommen med din ansökan!
Som psykolog på verksamhetsområde Saltvik är ditt uppdrag att arbeta med klienter på anstalt och häkte med ansvar för det psykologiska behandlingsarbetet. Du kommer att i samarbete med sjukvården samt övrig personal på anstalten arbeta för att förebygga skadliga effekter av isolering och frihetsberövande, öka Kriminalvårdens förmåga att möta klienternas psykologiska behov samt öka klienternas mottaglighet för behandling. Du gör kliniska bedömningar, kartlägger och genomför insatser individuellt anpassade utifrån intagnas behov. Arbetet innebär självständiga och varierande arbetsuppgifter på såväl individ- som gruppnivå. I tjänsten ingår att ge psykologisk behandling och genomföra neuropsykiatriska utredningar med intagna.
Vanlig problematik bland våra klienter är depression, ångest, PTSD, missbruk, personlighetsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tillsammans med övriga anställda i Kriminalvården ska du som psykolog planera och prioritera insatser för att minska risk för återfall i brott och arbeta utifrån RBM-principerna, d.v.s. risk- behov- och mottaglighet hos patienten. Variation i problematik och bredden i arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande och givande.
Samarbete med övrig vårdpersonal samt externa aktörer är en självklar och viktig del av arbetet. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i en god arbetsmiljö där du är en viktig del i arbetet för visionen Bättre ut.
Psykologrollen inom Kriminalvården ställer höga krav på kompetens och bedömningsförmåga och att du i din yrkesutövning är väl insatt i tillämpliga lagar och Kriminalvårdens föreskrifter samt upprätthåller hög säkerhet i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt samt har en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. I din yrkesroll behöver du även ha ett gott omdöme och integritet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.
• Goda kunskaper om KBT och dess metodik.
• Specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi/psykologisk behandling och/eller psykoterapiutbildning
• Klinisk behandlingserfarenhet som psykolog med inriktning mot personer med sociala och/eller psykiska funktionshinder samt substansrelaterade störningar.
• Erfarenhet av att utföra bedömningssamtal samt bedömningsplaner.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
