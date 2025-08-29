Legitimerad psykolog till privat mottagning
2025-08-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Örebro
, Nacka
, Västerås
, Stockholm
Vill du arbeta som psykolog med frihet, värme och bredd - i en organisation som tar både behandlingskvalitet och arbetsglädje på allvar? Välkommen till Svea KBT i Linköping.
Hos oss får du en anställning där du själv styr över hur din arbetsdag ser ut - med det stöd, den struktur och den kollegiala gemenskap du behöver. Vi är över 60 psykologer runt om i Sverige som delar kunskap, växer tillsammans och ständigt utvecklas i vår profession.
Vad vi erbjuder dig:
Flexibel arbetstid - jobba tidigt, sent, mitt på dagen - du bestämmer själv.
Eget behandlingsrum där du tar emot dina patienter i lugn och ro.
Frihet i arbetssätt och metodval - du lägger upp dina behandlingar som du tycker är bäst.
Brett patientklientel - vuxna, ungdomar, barn, par och föräldrar.
Möjlighet att genomföra NPF-utredningar (ej krav).
Utbildningar varje termin + tillgång till stor utbildningsbank.
Introduktion i IBCT-parterapi för dig som vill ta emot par.
Handledning och kollegialt stöd från erfarna psykologer.
En arbetsmiljö utan onödig administration eller obligatoriska möten.
Kick-offer, AW:s och firanden - vi tycker att man ska trivas, inte bara arbeta.
Arbetsuppgifter:
Klinisk behandling för patienter som söker hjälp för psykisk ohälsa, relationsproblem eller personlig utveckling.
Möjlighet att delta i NPF-utredningar.
Eventuell medverkan i projekt, utveckling eller handledning (om kriterier uppfylls).
Bidra med din personlighet, kunskap och värme i mötet med varje patient.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog.
Är självständig, trygg och engagerad.
Trivs med att jobba med olika patientgrupper och brett behandlingsutbud.
Har ett personligt och professionellt bemötande.
Vill vara del av en verksamhet där man stöttar varandra och växer tillsammans.
Är nyfiken och uppskattar återkoppling och gemensamt lärande.
Varför Svea KBT?
Vi är en växande privat psykologverksamhet med mottagningar i Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Vi har valt bort byråkrati och istället skapat en kultur med värme, frihet under ansvar och högt engagemang. Hos oss har du både friheten att forma ditt arbete och tryggheten i ett team där det är lätt att trivas.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett psykologteam som gör verklig skillnad - både för patienter och varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Detta är ett heltidsjobb.
Svea kbt AB
https://www.sveakbt.se/
Svea KBT Linköping
