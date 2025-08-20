Legitimerad psykolog
2025-08-20
Om Rebecka
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor, 16-21 år, med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk som är tvångsvårdade enligt LVU och som behöver behandling. Rebecka har fem avdelningar med olika uppdrag. Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.
Ungdomarna som placeras på Rebecka har minst en kontaktperson att vända sig till under vistelsetiden. Kontaktpersonen håller i planeringen och utformningen av behandlingsplanen tillsammans med flickan, socialtjänsten och flickans nätverk. Kontaktpersonerna håller även i strukturerade samtal med flickorna varje vecka. De är också en del av utredningsteamet i utredningsplaceringarna och deltar i de behandlingsinsatser som görs på behandlingsavdelningarna.
På Rebecka bedriver vi behandlingsarbete med bl.a. metoderna Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART) och Motiverande samtal (MI). Behandlingen bedrivs både i grupp och enskilt. Alla flickor har en individuell behandlingsplan som utgår från flickans behov och socialtjänstens uppdrag. Institutionen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Flickorna har för det mesta mycket komplex problematik i form av trauma, missbruk, antisocialt beteende, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska svårigheter av olika slag. Vårt uppdrag är att ge flickorna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på SiS ungdomshem Rebecka kommer ditt arbete att innefatta en hög grad av komplexitet och yrkesmässig integritet. Du förväntas kunna utföra breda neuropsykiatriska utredningar, bedömningssamtal samt suicidrisk- och våldsriskbedömningar. Hos oss har du chans att göra fördjupade bedömningar och utredningar med ett helhetsperspektiv. En viktig del av arbetat är att utarbeta behandlingsrekommendationer både på kort och lång sikt. I arbetet ingår även utbildningsinsatser till behandlingspersonal och konsultationer med avdelningschefer och behandlingspersonal.
Du förväntas delta i det fortlöpande utvecklingsarbetet som sker på institutionen. Hos oss har psykologen ett stort ansvar och inflytande. Du kommer att ingå i vår hälso- och sjukvårdsenhet och delta i behandlingsteam som består av socionomer, psykologer, sjuksköterskor, specialistpsykolog och specialistläkare. Våra värdeord, respekt, omtanke och tydlighet ska genomsyra vårt bemötande i alla situationer.Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog med erfarenhet från psykiatri, missbruksvård, kriminalvård och/eller arbete med ungdomar med.
• Då våra utredningsfrågeställningar ofta berör personlighetsbedömningar och neuropsykologiska funktionsnedsättningar ser vi gärna att du har kunskaper och erfarenheter från dessa områden, alternativt vill utvecklas inom dessa områden.
• förutsätter god samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Arbetet ställer stora krav på dina sociala förmågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Det är viktigt att du är lösningsorienterad.
• Du förutsätts själv kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och arbeta i enlighet med SiS värdegrund samt de mål, lagar och riktlinjer som finns inom myndigheten.
Meriterande
• Specialisering inom något av följande områden: missbruks- och beroendepsykologi, forensisk psykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi eller klinisk vuxenpsykologi.
• Erfarenhet av komplexa bedömningar och psykologutredningar.
• Erfarenhet av ungdomar med kriminogena faktorer.
• Utbildning inom psykologisk testmetodik och/eller specifika test.
• Erfarenhet av att hålla utbildningar.
• Erfarenhet av att arbeta som handledare.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 september.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Ansök senast: 2025-09-04 Referensnummer: 2.9.1-7107-2025Kontakt
Shahed Kamel Ejeel
Rekryterare shahed.kamelejeel@stat-inst.se
010-453 24 21
Henrik Nilsson
Rekryterare henrik.nilsson@stat-inst.se
010-453 25 04 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
9468189