Legitimerad Optiker till NK Eyewear & Optics
Optikerjobb / Göteborg
2026-01-12
I vår öppnar NK i Göteborg sin nya exklusiva optikdestination - NK Eyewear & Optics, en plats där stil och optik möts på högsta nivå, belägen i ett av varuhusets mest attraktiva lägen. Vi finns redan på NK i Stockholm och tar nu nästa steg med etableringen i Göteborg. Vi söker nu dig som är legitimerad Optiker och som besitter en passion för att leverera service i världsklass. Här får du chansen att vara med från start och erbjuda dina kunder en unik och skräddarsydd upplevelse med fokus på kvalitet i alla led.
Om rollen Som Optiker på NK Eyewear & Optics är din främsta uppgift att sätta kunden i centrum genom att lyssna in deras behov, analysera deras synförutsättningar och erbjuda skräddarsydda lösningar för optimal ögonhälsa. Med hjälp av den senaste teknologin utför du noggranna undersökningar och tillhandahåller rekommendationer av högsta kliniska standard. Här får du verkligen möjlighet att ge varje kund den tid som behövs.
Du blir en del av ett engagerat team som består av optiker, butikschef och stilexperter. Tillsammans skapar ni en personlig och professionell upplevelse som lämnar ett bestående och minnesvärt intryck hos varje kund.
Vi söker dig som:
Är legitimerad Optiker - med eller utan DO/magisterexamen gärna med flera års erfarenhet som Optiker.
Har ett engagemang för ögonhälsa och en passion för att leverera exceptionell service.
Besitter en naturlig förmåga att möta människor och bygga långsiktiga kundrelationer.
Är ansvarstagande, kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och tålmodig.
Kommunicerar pedagogiskt och förtroendeingivande, både på svenska och engelska.
Vi erbjuder Hos oss får du en inspirerande arbetsmiljö i en unik och lyxig butik med fokus på högsta kvalitet där du har stora möjligheter till personlig utveckling inom både optik och kundbemötande. Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag, bonussystem och personalrabatt. Som en del av vårt team spelar du en avgörande roll i att forma atmosfären och kundupplevelsen - med ögonhälsa och förstklassig service som högsta prioritet.
Var med och uppfyll människors drömmar - bli en del av NK. NK är ett av Sveriges mest anrika varuhus. I över 100 år har vi framgångsrikt och med finess uppfyllt våra kunders drömmar genom att leverera shoppingupplevelser i världsklass.
Ansökan Låter detta som din nästa utmaning? Vill du vara med och skapa en exklusiv och personlig optikdestination? Skicka din ansökan och bli en del av vårt passionerade team. Det är enkelt och smidigt: svara på några snabba frågor bland annat om du önskar arbeta hel eller deltid, bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil (och om du inte har det redo nu, kan du komplettera senare). Tjänsten kan anpassas till hel eller deltid, beroende på ditt önskemål. Vår rekryteringsprocess inkluderar referenstagning och bakgrundskontroll (brott och ekonomi) för slutkandidater. Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv och erfarenheter bidrar till vår framgång. Ta chansen att vara med på den här spännande resan - vi ser fram emot att höra från dig redan idag! Om NK Eyewear NK Eyewear är ett koncept som kombinerar exklusivt utvalda varumärken, tidlös design och hög optisk kompetens. Med fokus på kvalitet, stil och personlig service erbjuder NK Eyewear en modern och inspirerande upplevelse där mode, funktion och hantverk möts.Synsam Group är ägare av NK Eyewear, som lanserades 2025 på NK i Stockholm. Etableringen markerade starten på ett nytt premiumkoncept inom glasögon och optik i en av Nordens mest välkända varuhusmiljöer. Under våren 2026 fortsätter expansionen när NK Eyewear öppnar även på NK i Göteborg. Ersättning
