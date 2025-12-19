Legitimerad optiker till Aoptik Askersund
Fyröringen AB / Optikerjobb / Askersund Visa alla optikerjobb i Askersund
2025-12-19
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyröringen AB i Askersund
, Kumla
, Töreboda
, Örebro
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och legitimerad optiker till vår verksamhet i Askersund!
Aoptik är en växande optikerkedja med en stark närvaro i Askersund. Med fokus på både synhälsa och stil vill vi tillsammans med dig hjälpa invånarna att inte bara se bra, utan även se bra ut.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är en legitimerad optiker med hög social kompetens och förmågan att skapa långvariga relationer med våra kunder. Din lyhördhet och servicekänsla är vägledande i ditt arbete. På Aoptik är kunden alltid i fokus, och din förmåga att bemöta kunder på ett professionellt sätt, samtidigt som du förstår och tillgodoser deras behov är av yttersta vikt.
Vår verksamhet:
Aoptik samarbetar med branschledande varumärken inom både bågar och glas, samt optisk utrustning. Du kommer att vara en viktig ambassadör för oss och bidra till att sprida vår vision om synhälsa och stil till våra kunder.
Din utveckling:
Erfarenhet inom optikbranschen är en fördel, men vi är framför allt intresserade av din personlighet och engagemang.
Vi erbjuder:
• Frihet under ansvar: Vi tror på att du presterar bäst när du har utrymme att agera och utvecklas inom din roll.
• Härlig arbetsmiljö: På Aoptik har vi en tight gemenskap där samarbete och trivsel är i fokus. Här kommer du att vara en del av en positiv och stöttande teamkultur.
• Högkvalitativa produkter: Du får möjligheten att arbeta med toppmoderna produkter från branschens mest kända varumärken.
• Goda villkor: Vi värdesätter din insats och erbjuder attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön.
Vill du vara med och bidra till Aoptiks fortsatta framgång? Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av oss.
Intervjuer sker löpande.
Gör skillnad för Askersunds invånare - tillsammans med oss på Aoptik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@aoptik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Askerund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyröringen AB
(org.nr 559151-7528), http://www.aoptik.se
Storgatan 19 (visa karta
)
696 30 ASKERSUND Arbetsplats
Aoptik Askersund Jobbnummer
9655324