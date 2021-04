Legitimerad lärare för uppdrag med omgående start! - Precator Pedagogerna AB - Grundskolelärarjobb i Stockholm

Precator Pedagogerna AB / Grundskolelärarjobb / Stockholm2021-04-08Om jobbetVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska och är redo för uppdrag med omgående start!Du kommer ansvara för klassundervisning i engelska för årskurs 6-9 på en skola i södra Stockholm. Uppdraget pågår under 3 veckor med god chans till förlängning vårterminen ut. För rätt person finns goda chanser för nya uppdrag och rekrytering via oss på Precator Pedagogerna. Ansök till uppdraget redan idag så ringer vi och berättar mer!Så söker du jobbetFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar via digital länk i annonsen eller vår hemsida. Har du däremot frågor gällande uppdraget går det bra att vända sig till kandidatansvarig Matilda Eldh på matilda.eldh@precator.se alternativt 072-536 38 89.För att arbeta i skola och förskola är det krav på ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Har du inget hemma så beställ ett redan idag!2021-04-08Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare vi samarbetar med finns i Storstockholm och Uppsala.Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Konsulterna får möjlighet att vikariera på olika förskolor och skolor för att hitta sin drömarbetsplats och kunderna får tillfälle att skapa kontakter och lära känna framtida medarbetare under mer praktiska former.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-12Precator Pedagogerna AB5680138