Legitimerad lärare åk 4-6 - inför läsår 21/22 - Friskolan Lyftet AB

Friskolan Lyftet AB / Grundskolelärarjobb / Gävle2021-04-12Legitimerad lärare åk 4-6 Friskolan LyftetFriskolan Lyftet är beläget i Andersberg med närhet till skog- och friluftsområde. Vi är en liten skola med stora visioner. Vi bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidsverksamhet för eleverna i de lägre åldrarna. Vi har ett maxantal på 20 elever per klass samt en klass per årskurs.Vi söker dig som är legitimerad ämneslärare i några av följande ämnen:MatematikNOSvenskaSVASOEngelskaSom pedagog är du insatt i styrdokumenten, välstrukturerad, tydlig, stabil i lärarrollen och planerar din undervisning och ditt genomförande av lektioner. Du stöttar och handleder eleverna i deras utveckling samt motivera och engagera dem i sitt lärande. Du verka även för att utveckla och anpassa både undervisning och ledarskap tillsammans med kollegor. Vi ser även att du är flexibel, målmedveten och ansvarstagande och har förmåga att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Du är positiv och lösningsfokuserad och ser till verksamhetens bästa.Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller intresse för digital teknik och kan använda dig av det som ett kompletterande redskap i din undervisning. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards. Vi arbetar med Office365 , och Schoolsoft som digital plattform. Stor vikt läggs vid personligt intresse och personlig lämplighet.Det är meriterande att ha läst specialpedagogik och/eller har behörighet, medvetenhet och erfarenhet i att arbeta med SVA samt att ha kunskaper inom Office365 och Schoolsoft.Tjänst: Tillsvidaretjänst på heltid med 6 månaders provanställning samt ferietjänst.Vi erbjuder ett förmånligt friskvårdsbidrag.Små undervisningsgrupper.Samtliga klassrum är utrustade med interaktiva tavlor.Låter det spännande, så tveka inte att skicka in din ansökan till info@friskolanlyftet.se Märk ansökan med Lärare 4-6 i ämnesradenAnge löneanspråk i ansökan.Har du frågor? Maila till info@friskolanlyftet.se Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.Välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-06-17Friskolan Lyftet ABVinddraget 20 B80277 Gävle5684981