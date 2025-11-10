Legitimerad Läkare Till Doktor.se (sundsvall)

VårdIX AB / Läkarjobb / Sundsvall
2025-11-10


Doktor.se söker en erfaren legitimerad läkare för ett uppdrag på Vårdcentral, 13 minuter söder om Sundsvall.

Uppdragsbeskrivning:
Heltid (40 tim/vecka), jämna veckor från vecka 2 till 22
Fysiska mottagningsbesök med brett patientspektrum
Planerad verksamhet och akuta besök
Medicinsk rådgivning, bedömning och frågedoktorsroll

Publiceringsdatum
2025-11-10

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som legitimerad läkare
Giltigt SITHS nivå 3 och S-HLR Vuxen
Erfarenhet av primärvård
Mycket goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av Cosmic och Cross journalsystem

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Kontakt: Sam, 070 999 14 41, sam@vardix.se
För fullständig information och ansökan, vänligen kontakta Vårdix.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9596289

