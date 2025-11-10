Legitimerad Läkare Till Doktor.se (sundsvall)
2025-11-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Sollefteå
, Östersund
, Gävle
, Strömsund
Doktor.se söker en erfaren legitimerad läkare för ett uppdrag på Vårdcentral, 13 minuter söder om Sundsvall.
Uppdragsbeskrivning:
Heltid (40 tim/vecka), jämna veckor från vecka 2 till 22
Fysiska mottagningsbesök med brett patientspektrum
Planerad verksamhet och akuta besök
Medicinsk rådgivning, bedömning och frågedoktorsrollPubliceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som legitimerad läkare
Giltigt SITHS nivå 3 och S-HLR Vuxen
Erfarenhet av primärvård
Mycket goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av Cosmic och Cross journalsystem
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Kontakt: Sam, 070 999 14 41, sam@vardix.se
För fullständig information och ansökan, vänligen kontakta Vårdix.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9596289