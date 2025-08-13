Legitimerad läkare sökes till Laurentiuskliniken
Praktikertjänst AB / Läkarjobb / Falkenberg Visa alla läkarjobb i Falkenberg
2025-08-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Laurentiuskliniken är en familjär mottagning centralt belägen i Falkenberg med goda pendlingsmöjligheter.
Vårdcentralen har ca 6500 listade patienter och 22 medarbetare, varav 4 specialister inom allmänmedicin. Vi har ST-läkare, AT-läkare samt läkarstudenter löpande på plats. Laurentiuskliniken är en privat vårdcentral som är en del av Praktikertjänst och arbetar på uppdrag av Region Halland. Vårdcentralen har fullt primärvårdsutbud med bland annat läkarmottagning, BVC och rehabenhet, allt under ett och samma tak. Vi har även ansvar för ett äldreboende med 60 platser.
Vi arbetar för att ge vård med hög kvalitet där arbetsklimatet präglas av samarbete och gemenskap. Vi värnar om våra patienter och om varandra.
Nu söker vi Dig som är intresserad av primärvård med ambition att bli specialist inom allmänmedicin. Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning eller att på sikt övergå i en ST-tjänst. Vi erbjuder gott utbildningsklimat och en stimulerande och god arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som leg. läkare arbetar du med sedvanligt mottagningsarbete på en vårdcentral, med både planerad och oplanerad vård. Du blir en del av vårdcentralens läkargrupp med möjlighet till handledning och kollegialt utbyte. Du får varierande patientklientel som anpassas efter din utbildningsnivå.
Du arbetar både självständigt med handledning och i team med samtliga yrkesgrupper på vårdcentralen.
Arbetstiden är förlagd helgfri måndag-fredag, men viss jourtjänstgöring kan komma att ingå. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill bli specialist inom allmänmedicin. Du har god medicinsk kunskap utifrån utbildningsnivå och har förmåga och intresse att lära och utvecklas.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, kommunikativ och som bidrar med god arbetsmiljö.
Övrig information
Startdatum kan diskuteras.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så skicka in din ansökan i god tid.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Laurentiuskliniken Kontakt
Maria Ek 0346-713533 Jobbnummer
9457337