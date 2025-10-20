Legitimerad Läkare sökes till Hälsocentralen Sollefteå
2025-10-20
Uppdragsinformation
Arbetsplats: Hälsocentralen Sollefteå, Region Västernorrland
Period: 15 december 2025 - 31 januari 2026 (7 veckor)
Omfattning: Heltid, 232 timmar
Ansök senast: 23 oktober 2025Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård, inklusive planerade patientbesök och bedömningar.Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation (krav)
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Erfarenhet av primärvård (meriterande)
God förmåga att arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska, tal och skriftAnställningsvillkor
Ersättning: Zon 3 - Leg. Läkare/ST-läkare
Tjänstepension enligt avtal
Ansvars- och patientförsäkring
Möjlighet till rese- och boendeupplägg
Vårdix erbjuder
Dedikerad kontaktperson
Snabb kommunikation
Kompetensutveckling
Inflytande över ersättning och uppdragsupplägg
Tydliga villkor innan uppdragsstartSå ansöker du
Skicka din ansökan eller intresseanmälan senast 23 oktober 2025 till:
E-postadress: sam@vardix.se
Telefon: 070 999 14 41
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Västernorrland Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9565768