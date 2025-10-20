Legitimerad Läkare sökes till Hälsocentralen Sollefteå

VårdIX AB / Läkarjobb / Sollefteå
2025-10-20


Uppdragsinformation
Arbetsplats: Hälsocentralen Sollefteå, Region Västernorrland
Period: 15 december 2025 - 31 januari 2026 (7 veckor)
Omfattning: Heltid, 232 timmar
Ansök senast: 23 oktober 2025

Publiceringsdatum
2025-10-20

Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård, inklusive planerade patientbesök och bedömningar.

Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation (krav)
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Erfarenhet av primärvård (meriterande)
God förmåga att arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Anställningsvillkor
Ersättning: Zon 3 - Leg. Läkare/ST-läkare
Tjänstepension enligt avtal
Ansvars- och patientförsäkring
Möjlighet till rese- och boendeupplägg

Vårdix erbjuder
Dedikerad kontaktperson
Snabb kommunikation
Kompetensutveckling
Inflytande över ersättning och uppdragsupplägg
Tydliga villkor innan uppdragsstart

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller intresseanmälan senast 23 oktober 2025 till:
E-postadress: sam@vardix.se
Telefon: 070 999 14 41

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Västernorrland

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9565768

