Legitimerad Läkare
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vill du vara med och göra skillnad i en trygg, flexibel och framtidsinriktad miljö? Närhälsan Lindome vårdcentral söker nu en legitimerad läkare som är utvecklingsdriven och flexibel!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Du erbjuds ett arbete i ett team med engagerade och kunniga medarbetare med inställningen att hellre se möjligheter än hinder. Hos oss arbetar cirka 25 medarbetare som har bred kompetens och stort engagemang
Lindome vårdcentral är en medelstor, stabil och välfungerande vårdcentral med omkring 9 300 listade patienter. Vi ligger i hjärtat av Lindome med ett varierat upptagningsområde som omfattar både villaområden och flerfamiljshus - en blandning som ger en stimulerande och bred patientkontakt.
Vi arbetar aktivt för att utveckla verksamheten utifrån en medarbetardriven verksamhet och har flera pågående förbättringsarbeten.
Medarbetardriven verksamhetsutveckling innebär att du arbetar med utvecklingsarbete både i din profession samt i ett team som består av samtliga professioner. Inom vårdcentralen är det korta beslutsvägar och du kommer att möta en god gemenskap. Vi är stolta över vår vårdcentral och söker nu dig som är engagerad, lösningsorienterad och positiv.
Hos oss arbetar ett sammansvetsat team av fem erfarna specialister där en på arbetar på BVC, ST-läkare, legitimerade läkare och AT-läkare. Flertalet av våra läkare har jobbat hos oss i över fem år, vilket skapar trygghet och kontinuitet för både patienter och personal. Vi har dessutom ett omtyckt BVC, familjecentral samt två psykologer på plats och ett gott samarbete mellan alla professioner. Vi arbetar i team där allas kompetenser tas tillvara och där vi hjälps åt där det behövs.
Om arbetet
Varför ska du välja Närhälsan Lindome vårdcentral?
En arbetsplats med god stämning och kollegor som trivs med varandra.
Medarbetardriven verksamhet där det förutsätts att du är med och driver utvecklingen.
Du ingår i ett team där samtliga medarbetare ingår.
Flexibelt schema - du ansvarar för dina egna patienter och styr själv över ditt schema och inom din arbetstid.
Möjlighet att kombinera fysiska och digitala besök.
Teknik- och innovationsdriven vårdcentral i ständig utveckling.
Goda pendlingsmöjligheter - vi ligger ett stenkast från busshållplatsen och en kort promenad från tågstationen. Endast sju minuter till Mölndal och cirka femton minuter till Göteborgs central.
Utbildningsvårdcentral med starkt fokus på handledning, utveckling och lärande.
Ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning och ST-tjänstgöring.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen till en vårdcentral där arbetet känns meningsfullt varje dag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
