Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi på Närhälsan Bengtsfors Vårdcentral är ett härligt gäng som är måna om varandra och vill tillsammans skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.
Ett välkomnande klimat, samarbete och hjälpsamhet är några av ledorden. Närhälsan Bengtsfors vårdcentral är belägen i det lilla vilda landskapet Dalsland. Här finns fantastiska möjligheter till friluftsliv, naturen är orörd och trängsel känns långt bort. Dalsland är det landskap i Sverige med högst sjöandel.
Vi betjänar cirka 7500 patienter som valt att lista sig hos oss. Hos oss arbetar distriktsläkare, andra specialistläkare, distriktssköterskor, specialsjuksköterskor inom diabetes, astma/KOL, hjärta/kärl och BVC. Vi har även KBT-terapeut, psykoterapeut, psykolog, undersköterskor och medicinska sekreterare.
I anslutning till vårdcentralen finns mödrahälsovård, ungdomsmottagning och rehabmottagning. Hos Närhälsan verkar du i den lilla verksamheten nära patienten men med den stora organisationens möjligheter till utbildning och utveckling.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan:
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete med patienten där din och dina arbetskamraters arbetsmiljö är i fokus är det här arbetet för dig.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har intresse för primärvård och att göra ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Du innehar språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du arbetar självständigt och är trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du bidrar med engagemang och initiativ till verksamhetens utveckling. Du trivs med teamarbete och samarbetar gärna med kollegor och samarbetsparter för att tillsammans skapa en vårdmiljö präglad av kvalitet, tillit och omtanke.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning och ST-tjänstgöring.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken
