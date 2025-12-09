Legitimerad förskollärare till förskolan Prästkragen
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg / Förskollärarjobb / Årjäng Visa alla förskollärarjobb i Årjäng
2025-12-09
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Vi är en blomstrande kommun som värdesätter utbildning och utveckling för våra yngsta medborgare. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande och trygg miljö för barnens tidiga år. Med flera nybyggda förskolor i vår kommun har vi skapat moderna och inbjudande lärmiljöer där naturen finns nära till hands. Nu söker vi engagerade och kompetenta förskollärare för att bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en förskollärare till avdelningen Tvåan på förskolan Prästkragen. Vi söker dig som med engagemang och glädje vill utveckla utbildningen vid vår förskola. Som förskollärare ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan med barn 3 - 5 år.
Som förskollärare ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet. Du planerar, dokumenterar, följer upp och utvärderar utbildningen på individ- och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov. Vi värdesätter goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv.
Ser du som förskollärare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss
* Få ingå i ett arbetslag där du tar ansvar som Pedagogisk ledare, Trygghetsperson eller Hållbarhetsutvecklare
* Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för förskollärare
* Planera och genomföra lärorika och kreativa aktiviteter
* Skapa en trygg och inkluderande atmosfär där barnen kan växa och utvecklas
* Dra nytta av närheten till naturen för att främja barnens upptäckarlust och förståelse för miljön
* Ha goda möjligheter till kompetensutveckling
* Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder
* FriskvårdsbidragKvalifikationer
Förskollärarlegitimation
Giltigt B-körkort
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Kontakt
Rektor
Maud Augustsson maud.augustsson@arjang.se 0573-142 07 Jobbnummer
9635674