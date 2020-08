Leg. Veterinär - Evidensia Smådjur AB - Veterinärsjobb i Piteå

Evidensia Smådjur AB / Veterinärsjobb / Piteå2020-08-24Evidensia Djurkliniken i Öjebyn är ett anrikt företag som funnits och expanderat sedan vi öppnade 1979. Företagets andemening har alltid varit kunden i fokus och att vi ska erbjuda våra djurägare det lilla extra vid varje besök. Idag är vi en välutrustad klinik som har mottagningen i stora och fräscha lokaler. Vi har en modern och uppskattad tandavdelning med vidareutbildade tandveterinärer och tandsköterskor. Vi erbjuder kirurgi samt en stor och fräsch poliklinikavdelning. Vi har en stor och trevlig butik för både hund, häst, gnagare och katt. Kliniken är mellanstor med högt i tak där allas åsikter och kunskap värderas.Vi söker dig Leg. veterinär som vill jobba på vår fina klinik. Du får gärna ha erfarenhet eller specialintresse - hos oss kan också en ny veterinär få lära sig i ett tryggt team.Vi har kvällsöppet med mottagning 8.00- 20.00 måndag till torsdag samt öppet 8.00-17.00 fredagar. Ingen jourverksamhet eller helgarbete.Piteå ligger vacker belägen vid Bottenvikens kust finner du denna norrländska kustpärla. Med en otrolig skärgårdsmiljö och fjällandskap inom räckhåll erbjuder Piteå fantastiska möjligheter för dig som är ute efter att njuta av naturens skönhet under semestern här vid den "Svenska Rivieran"Det är enkelt att resa hit, cirka en timme med flyg från Stockholm Arlanda till Luleå och Skellefteå Airport. Från Luleå Airport är det 50 km till Piteå city och från Skellefteå Airport är det 80 kmHeltid med start snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.Sista dag att ansöka är 25/9/ -2020. Vi kommer rekrytera och anställa fortlöpande.För information: För frågor vänd dig till klinikchef Ingrid Öhman Eriksson 072-5416818 eller via mail ingrid.eriksson@evidensia.se Varmt välkommen med din ansökanEvidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida https://evidensia.se/klinik/evidensia-djurkliniken-ojebyn Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-24Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-10Evidensia Smådjur AB5331530