Leg. Sjuksköterskor till Jourverksamhet - Adept Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Adept Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-08Vi söker nya kollegorDu som vill arbeta heltid med mycket fritid - sök till oss! Vi söker även medarbetare för behovsanställning.Adept AB erbjuder ett viktigt arbete med unika arbetsvillkor, stor frihet och konkurrenskraftig lön.Adept AB tillhandahåller sjuksköterskor på jourtid, kvällar/nätter/helger/helgdagar, till SÄBO och LSS-enheter i Stockholms kommun och dess kranskommuner. Våra kunder är såväl privat som kommunalt drivna verksamheter. Vi erbjuder telefonrådgivning till omvårdnadspersonal och utför såväl planerade som oplanerade insatser.Hos oss får du:Individuellt anpassad introduktion för att du så tryggt som möjligt ska komma in i din rollKontinuerlig uppföljning med APT, medarbetarsamtal och medarbetarträffar.Möjlighet att arbeta självständigt och med stor rörelsefrihetSäkra tjänstebilarUtöver detta erbjuds du ett mycket fördelaktigt schema. Arbetar du till exempel 95% så innebär det, på vårt sexveckorsschema, att du arbetar totalt 12 nattpass, tre pass i rad med sju dagars ledighet däremellan, full betalning under hela passet. Men även timanställning finns det behov av. Arbetstid 16-08:15.Möjlighet till beredskapsarbete finns också.Att arbeta på Adept ger ett spännande, utvecklande och givande arbete. För att trivas krävs att man gillar utmaningar, varierande arbetsbelastning/uppdrag samt uppskattning av självständigt arbete. Du bör vara en ödmjuk och positiv person som är öppen och anpassningsbar. Du har en trygg kunskapsgrund och ett stort engagemang för att möta nya personer och nya förhållanden, vidare lägger vi stor vikt vid att du på ett professionellt och ambitiöst sätt levererar det som våra uppdragsgivare önskar. Vi vill att du har arbetat minst två år inom ditt yrke.Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss per mail: samordnare@sskjour.se 2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-08Adept Sverige ABKarusellplan 14 A12631 Hägersten5677773