Leg. Sjuksköterska, deltid
2025-09-11
Letar du efter arbetsglädje, en stark teamkänsla och kompetenta kollegor?
Här får du vara en del av ett team där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och gör verklig skillnad varje dag.
Till Doktor.Se Katarina Bangata Vårdcentral söker vi nu en sjuksköterska med intresse för, och gärna med erfarenhet av primärvården, som vill bli en del av ett välfungerande team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om oss
Vi är en mindre medarbetargrupp med mycket hög kompetens, stora ambitioner och god laganda. Vårdcentralen har strax över 3360 listade patienter och är fint belägen på Södermalm i fräscha och moderna lokaler.
Om rollen
Som sjuksköterska på Doktor.Se Katarina Bangata Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du kommer att ha en viktig roll i att skapa trygghet för våra patienter och bidra till kontinuitet i deras vårdkontakter, oavsett om det gäller fysiska eller digitala möten. Ditt arbete innebär både självständiga bedömningar och nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Genomföra medicinsk rådgivning och bedömningar via telefon (MBX) eller chatt, samt triagera patienter till rätt vårdnivå.
Patientmottagning (akuta och planerade besök), både självständig och i team med läkare.
Planering och omhändertagande av ett mindre antal hemsjukvårdspatienter, som i nuläget består av 16 patienter.
Om dig
För att trivas i rollen är du trygg och samarbetsinriktad samt värdesätter teamarbete för att säkerställa en högkvalitativ vård för patienterna. Du bidrar aktivt till en positiv och dynamisk arbetsmiljö där kollegialt stöd och gemenskap är en självklarhet.
Vi söker dig med följande kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet (alternativt utbildning) inom olika kroniska folksjukdomar är starkt meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team för att skapa en trygg och sammanhållen vård för patienterna.
Erfarenhet av arbete i digitala vårdmiljöer är meriterande.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag.
Möjligheten att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen med att arbeta digitalt hemifrån (1 dag per vecka).
Att arbeta i framkant med digifysiska lösningar, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma framtidens primärvård.
Stora utvecklingsmöjligheter och avsatt tid för regelbunden fortbildning.
En modern och nybyggd arbetsplats med bra faciliteter och utrustning, samt tydliga processer för kvalitetssäkring och patientsäkerhet.
Mer praktiska detaljer
Önskad start är under november 2025.
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid ca 50%.
Din placering kommer vara på Doktor.Se Katarina Bangata Vårdcentral, Katarina Bangata 80.
Kan det vara dig vi söker?
