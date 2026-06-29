Leg Psykolog på timmar
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Eskilstuna Visa alla psykologjobb i Eskilstuna
2026-06-29
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du Leg Psykolog med erfarenhet av att arbeta med stödsamtal? Är du nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa och vill arbeta för att ge människor goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och privatliv? Falck i Eskilstuna/Köping/Arboga söker nu Leg Psykolog som är intresserad av en timanställning från och med september ca 3 dagar per vecka.
I rollen som leg psykolog på Falck hälsa och arbetsliv har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa värde och resultat för våra kunder. Du arbetar konsultativt mot våra kunder som ett stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Tyngdpunkten är att genomföra insatser på individnivå, dvs stödsamtal.. Du kommer att leverera både digitalt och fysiskt till både lokala och nationella kunder. Detta ger en intressant variation i ditt jobb och du kommer att möta en mängd olika kulturer och individer. Våra kunder finns inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter och våra tjänster hjälper dem att bli effektivare och hälsosammare.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Leg psykolog
Trygg och självständig i din roll efter flera års erfarenhet som Psykolog
Erfarenhet av individuella stödsamtal, både fysiskt och digitalt
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från företagshälsovård, privat vårdgivare eller genom eget bolag
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Övrigt
Ersättning utgår per timma. Mer information om detta i kontakt med Falck.
Tjänsten är en visstidsanställning på timmar och innebär att du jobbar fysiskt på plats på Falcks enheter i Eskilstuna och Köping, samt Arboga vid behov.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09.
Urval och intervjuer sker under augusti månad.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Tommy Mets på tommy.mets@falcksverige.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Rademachergatan 17 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Tommy Mets tommy.mets@falcksverige.se Jobbnummer
9984156