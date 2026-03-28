Leg. Optiker till Synsam Ekerö- Nyetablering
2026-03-28
Nu öppnar vi en helt ny Synsam-butik på vackra Ekerö - vid Destination Ekerö! Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i en spännande nyöppning och långsiktigt vara med och bygga upp en butik från grunden tillsammans med ett helt nytt team. Hos oss får du möjlighet att kombinera hög klinisk kvalitet med en stark kundupplevelse - och vara med och sätta tonen när vi etablerar Synsam på Ekerö.
Din roll som Leg. Optiker Det här är en unik möjlighet att vara med och forma en helt ny butik på Ekerö - där vi tillsammans skapar något riktigt starkt med ögonhälsa, stil och service i fokus.
Som optiker hos Synsam är du en central del av verksamheten. Du lyssnar, guidar och hjälper våra kunder till de bästa lösningarna för syn och ögonhälsa. Med toppmodern utrustning genomför du synundersökningar och ordinerar samt rekommenderar synhjälpmedel med hög klinisk kvalitet. Tjänsten kan anpassas till hel/deltid.
Du kommer att: * Genomföra synundersökningar med hög kvalitet och noggrannhet * Ordinera och rekommendera synhjälpmedel utifrån kundens behov * Skapa trygghet och bygga långsiktiga kundrelationer genom ett professionellt och pedagogiskt bemötande * Bidra till en positiv teamkänsla med samarbete, engagemang och arbetsglädje * Vara med och utveckla butikens erbjudande inom optik och ögonhälsa * Bidra till att etablera Synsam Ekerö lokalt genom hög kundnöjdhet och starkt förtroende
Vem är du? Vi söker dig som är Leg. Optiker och som vill vara med och göra skillnad - både för kunden och för teamet. Du trivs i mötet med människor, är kvalitetsmedveten och tycker om att kombinera klinisk kompetens med service och försäljning.
För att trivas och passa i rollen ser vi att du:
• Har optikerlegitimation - med eller utan DO/magisterexamen * Är trygg i din yrkesroll och värdesätter hög klinisk kvalitet * Är lyhörd, pedagogisk och får kunder att känna sig väl omhändertagna * Tar ansvar och är lösningsorienterad * Gillar att arbeta i team och bidra till en positiv kultur * Har ett intresse för ögonhälsa och vill fortsätta utvecklas inom området
Vi ser gärna att du har passion för områden som exempelvis torra ögon, Ortho-K, sportoptik och myopikontroll - men viktigast är att du är nyfiken och vill framåt.
Varför Synsam? På Synsam jobbar du i ett kompetent team i ett marknadsledande företag. Synsam strävar ständigt efter att vara det mest innovativa företaget i branschen och har stora tillväxtambitioner inom ögonhälsa, torra ögon, Ortho-K, sport och myopikontroll. Du har stora chanser till vidare karriär inom Synsam då vi ständigt satsar på att utbilda våra optiker i både klassrum och online.
Utöver detta erbjuds du:
Vara en del av ett branschledande företag med innovativa koncept Möjlighet att utvecklas och växa via Synsam Academy Trygg lön via kollektivavtal, bonussystem samt generöst friskvårdsbidrag Generös personalrabatt på vårt fina sortiment
Om rekryteringsprocessen Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! I processen ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll avseende brott och ekonomi på slutkandidat. Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar. Hos oss värdesätts mångfald - vi tror att olika perspektiv och erfarenheter stärker vårt team och bidrar till vår gemensamma framgång. Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post.
Vill du vara med från start och bygga Synsam Ekerö långsiktigt? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169471-1919055".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
