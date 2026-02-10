Leg Optiker med magisterexamen

Lidingö Optikern AB / Optikerjobb / Lidingö
2026-02-10


Visa alla optikerjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lidingö Optikern AB i Lidingö

Publiceringsdatum
2026-02-10

Beskrivning av jobbet
Är du vår nya stjärna?
Nu söker vi en engagerad och ambitiös optiker med magisterexamen, som vill bli en del av vårt härliga team.
Hos oss står klinisk optometri, teamkänsla och kundens individuella behov i centrum, och vi ar stolta över att kunna erbjuda gott om tid för varje kund.
Vi arbetar med modern utrustning och metoder, såsom OCT och myopibehandling, och strävar efter hög kvalitet, trygghet och långsiktiga relationer. Här får du möjlighet att verkligen göra skillnad, fördjupa dig i det kliniska arbetet och fortsätta utvecklas i din roll som optiker.
Låter det som en arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Lidingö Optikern
Mia Gyldén 0709-224766
lidingooptikern@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: lidingooptikern@gmail.con

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lidingö Optikern AB (org.nr 556975-2867)
Stockholmsvägen 26 (visa karta)
181 50  LIDINGÖ

Kontakt
Ägare
Mia Gyldén
lidingooptikern@gmail.com
0709224766

Jobbnummer
9733001

Prenumerera på jobb från Lidingö Optikern AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lidingö Optikern AB: