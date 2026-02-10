Leg Optiker med magisterexamen
2026-02-10
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
Publiceringsdatum2026-02-10Beskrivning av jobbet
Är du vår nya stjärna?
Nu söker vi en engagerad och ambitiös optiker med magisterexamen, som vill bli en del av vårt härliga team.
Hos oss står klinisk optometri, teamkänsla och kundens individuella behov i centrum, och vi ar stolta över att kunna erbjuda gott om tid för varje kund.
Vi arbetar med modern utrustning och metoder, såsom OCT och myopibehandling, och strävar efter hög kvalitet, trygghet och långsiktiga relationer. Här får du möjlighet att verkligen göra skillnad, fördjupa dig i det kliniska arbetet och fortsätta utvecklas i din roll som optiker.
Låter det som en arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Lidingö Optikern
Mia Gyldén 0709-224766lidingooptikern@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: lidingooptikern@gmail.con Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Optikern AB
(org.nr 556975-2867)
Stockholmsvägen 26 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Kontakt
Ägare
Mia Gyldén lidingooptikern@gmail.com 0709224766 Jobbnummer
