Leg Optiker - Specsavers Liljeholmen
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2026-07-07
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Vill du vara med och bana väg för en bättre ögonhälsa?
Då har vi det perfekta jobbet till dig.
Utföra synundersökningar med hög precision
Som optiker i vår butik i Liljeholmen, Stockholm, kommer du att arbeta för lokala entreprenörer med starkt varumärke och stort stöd från supportkontoret.
Hos oss arbetar du i ett härligt team som har roligt på jobbet. Vi är idag 4 optiker och 4 optikerassistenter i butiken. Vi söker nu en legitimerad optiker på 80-100% enligt överenskommelse.
Din uppgift blir att utföra omfattande syn- och kontaktlinsundersökningar och vägleda och informera kunderna om vilka glas och bågar som lämpar sig bäst tillsammans med våra välutbildade assistenter.
Vem du är
En legitimerad optiker
Kunnig, optiker som gärna tar sig tid och delar med sig av klinisk expertis och erfarenheter för dina medarbetare
Du vill arbeta med och hjälpa våra kunder till bättre ögonhälsa
Strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelse
Trivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets optikbransch
Och vad du får
Tillgång till klinisk support i samarbete med ögonläkare
Använda toppmodern utrustning så som OCT, perimeter och funduskamera,
Arbeta med den senaste tekniken för att bidra till förbättrad ögonhälsa för alla våra kunder
Arbeta med professionella kollegor som hjälper varandra att bli bättre.
Fri tillgång till ny utbildning varje månad, en e-utbildningsplattform för optiker och inbjudan till vår årliga kliniska konferens.
År efter år får vi utnämningen Great Place to Work ® och 2024 listades vi som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Frågor du våra medarbetare beror det på vår unika familjekultur, oändliga utvecklingsmöjligheter och vår strävan efter bättre ögonhälsa till alla.
Rekryteringen sker löpande. Om du är intresserad av att jobba hos oss, maila in ditt CV samt ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: george.yacoub@specsavers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specsavers Liljeholmen AB
(org.nr 559042-7471)
Liljeholmstorget (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Specsavers liljeholmen AB Kontakt
George Yacoub george.yacoub@specsavers.se Jobbnummer
9994683