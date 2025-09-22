Leg Läkare
2025-09-22
Välkommen till oss på Kringlans Vårdcentrum!
Vi söker dig som är legitimerad läkare/ Underläkare. Du kommer att arbeta i team med vårdcentralens övriga personal vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du har erfarenhet från den svenska sjukvården, till exempel tidigare vikariat eller AT-tjänst i Sverige.
Kringlans vårdcentrum ligger i Södertälje centrum, 5 min gångavstånd från buss och pendeltågstation. Vi är en vårdcentral med 35 anställda och cirka 11 200 listade patienter. Vårt uppdrag är att bedriva husläkarmottagning med basal hemsjukvård, distriktssköterskemottagning, koordineringsinsatser, Psykosocial mottagning med insatser för psykisk hälsa samt första linjens psykiatri med det utökade tilläggsuppdrag för barn och unga 6-17år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vår mottagning har ett stort fokus på kvalité, tillgänglighet och utveckling. Vi är välbemannade och samarbetar i team mellan professioner för att ge patienten bästa möjliga vård. Hos oss kan du förvänta dig en arbetsplats med hög kompetens, fin sammanhållning med ett professionellt förhållningssätt.
Utmärkande för oss är vår höga servicenivå, höga tillgänglighet och familjära atmosfär.
Kvalifikationer - Legitimerad Läkare/ Underläkare
Anställningsform Heltidstjänst.
Personliga egenskaper. Vi vill att du delar vår ambition och har ett stort fokus på kvalité, tillgänglighet och utveckling Vi värdesätter samarbetsförmåga, engagemang och lust att delta i att utveckla verksamheten.
Information om tjänsten lämnas av: Enhetschef Helen Andersson,
tel. 08 550 20350
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: helen.andersson@kringlansvardcentrum.se Omfattning
