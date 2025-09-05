Leg. Fysioterapeut
2025-09-05
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Nu söker vi Fysioterapeut till Rehabenheten!
Vi på Rehabenheten söker nu ny fysioterapeutkollega!
När Du kommer till oss erbjuder vi ett utmanande och varierande arbete! Här får Du arbeta med rehabilitering och i team kring patienterna.
Du har stora möjligheter att följa Dina patienter över tid och se resultatet av Dina insatser. I uppdraget ingår också att handleda övrig personal inom rehabiliteringsområdet. Arbetsdagen är varierande och Du har stor frihet att planera dagen själv.
När Du är nyanställd hos oss får Du en mentor som följer och stöttar Dig i ditt arbete den första tiden.
Om verksamheten
Rehabcentrum är Omsorgsförvaltningens samlade rehabresurser som ansvarar för rehabilitering och habilitering inom äldreomsorgen, omsorg för funktionshindrade och socialpsykiatrin. Verksamhetens bredd ger Dig goda möjligheter att utveckla Din kompetens utan att behöva byta arbetsplats.
Inom Rehabcentrum arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, planeringssamordnare och hjälpmedelssamordnare. Arbetsgruppen har ett öppet klimat där hjälpsamhet, stöd, trivsel och mycket skratt ingår! Vi är måna om att ta hand om nyanställda och se till att man får en bra introduktion!
Kompetensutveckling och reflektion är viktigt för oss, därför erbjuder vi möjlighet till Kompetens- och utvecklingstid, 12,5% av din arbetstid. Innehållet i denna tid planerar du tillsammans med chef och Du har möjlighet att förlägga den tiden när den bäst passar Dig!
Du är viktig för oss!
För oss som arbetsgivare är det viktigt att bidra till att Du har god hälsa och ett hållbart arbetsliv som kan kombineras med Ditt privatliv. Därför har vi ett generöst flextidsavtal samt goda möjligheter att vara tjänstledig del av Din arbetstid.
Som anställd i Trollhättans stad får Du också ett friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter på träningskort, mat, nöje, resor, hem och fritid via vår personalförening.
För Dig som arbetar deltid pga att du har barn så kompenserar arbetsgivaren din tjänstepension som om Du arbetar heltid.
Vi ser till att Du via olika försäkringar vid sjukdom och föräldraledighet har en trygg anställning hos oss.
För Dig som är på väg att flytta till Trollhättan så kan vi erbjuda förtur i bostadskön till vårt kommunala bostadsbolag.
Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg är meriterande. Vi ser gärna att Du har fördjupade kunskaper inom rehabilitering och habilitering, handledning och pedagogik, manuella förflyttningar samt förflyttningar med personlyft.
Du ska ha god datavana och goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. Vi behöver ett utdrag ur belastningsregistret.
För att kunna arbeta hos oss behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i din ansökan, beställer du ett registerutdrag från polisens. Beställ gärna belastningsregister till din digitala brevlåda via Polisens hemsida. För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs ett arbetstillstånd som skall uppvisas vid intervjutillfället.
Anställningsinformation
Vi söker 1 tillsvidaretjänst.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Så skicka in din ansökan nu, och kom till en arbetsplats med mycket glädje!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
