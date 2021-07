Leg. Djursjukskötare sökes - Cityveterinärerna i Lund AB - Optikerjobb i Lund

Cityveterinärerna i Lund AB / Optikerjobb / Lund2021-07-03Är du legitimerad djursjukskötare som söker ett utvecklande och stimulerande arbete på en nyrenoverad smådjursklinik med härliga kollegor? Då kan du vara den vi söker!Vad erbjuder vi? Cityveterinärerna är en väletablerad och familjär smådjursklinik med mottagning i fräscha, nyrenoverade lokaler på bästa läge i Lund. Vi har öppet helgfria vardagar och erbjuder friskvård, medicinska utredningar, kirurgi, odontologi, samt stationärvård på dagtid.Vi befinner oss just nu i ett spännande, expansivt skede där verksamheten mer än fördubblats i storlek under det senaste året. Våra faciliteter erbjuder såväl flera operationssalar som separat tandvårdsavdelning, vårdavdelning, och ett fantastiskt personalutrymme i stor, ljus lägenhet ovanför kliniken. Vi är välutrustade med tillgång till bl.a. röntgen, ultraljud, eget lab, gasnarkos samt tandröntgen.Cityveterinärerna står för kvalitet, noggrannhet och ett personligt bemötande. Här jobbar vi tillsammans i team för att ge våra patienter god omvårdnad och förstklassig service i en gemytligt miljö där allas åsikter och kunskap värderas.Om jobbet: Hos oss har du möjlighet till ett omväxlande arbete med varierade uppgifter på samtliga av klinikens avdelningar. Detta innefattar uppgifter på vår poliklinikavdelning och bildavdelning likväl som arbete med narkos, operation, tandverksamhet och stationärvård.Vi är ett trevligt gäng med gedigen erfarenhet och oavsett om du är mer erfaren eller nyligen har påbörjat din sköterskebana finns det stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och att påverka den verksamhet du arbetar i. Det är viktigt för oss att du ska ges möjlighet att både växa och samtidigt känna dig trygg i din yrkesroll.Vi har öppet helgfria vardagar 8.00-17.00 och kvällsöppet med mottagning måndagar till 20.00. Förändring eller utökning av tider för kvällsmottagning kan bli aktuellt. Ingen jourverksamhet eller helgarbete.Vem söker vi? Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare, gärna med tidigare erfarenhet av arbete på en smådjursklinik. Kompetens och erfarenhet inom narkos är meriterande men inget krav. Även du som har mindre erfarenhet är varmt välkommen att söka tjänsten - för oss är det viktigast att du passar i vårt team och har potential att utvecklas tillsammans med oss.Här på Cityveterinärerna strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga vård av hög kvalitet och omtanke till både djur och djurägare. I ditt yrkesutövande behöver du därför ha förmågan att vara professionell, noggrann och serviceinriktad i alla situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar samarbetsförmåga, framåtanda och att du bidrar till god stämning i arbetsgruppen.Observera att endast ansökningar från legitimerade djursjukskötare tas i beaktning.Omfattning: Tjänsten är på heltid men även deltidsanställning kan diskuteras. Vi är lyhörda för dina behov. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.För information och ansökan: Du är välkommen med din ansökan till klinikchef Louise Edvinsson via e-post: louise.e@cityveterinarerna.se eller Chefssköterska Karin Gyllström via e-post: karin@cityveterinarerna.se Hit vänder du dig också om du har frågor om tjänsten eller kliniken i övrigt.Varmt välkommen med din ansökan!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-07-03Sista dag att ansöka är 2021-09-02Cityveterinärerna i Lund ABDALBYVÄGEN 2422460 LUND5845274