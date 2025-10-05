Leg. Arbetsterapeut
Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Vänersborg
2025-10-05
Publiceringsdatum2025-10-05
Information om arbetsplatsen
Vi söker en arbetsterapeut på vikariat 50 % med möjligheter till en tillsvidareanställning.
Vi söker dig som vill arbeta som arbetsterapeut i primärvården, ett arbete med stor variation och möjlighet att göra skillnad för både gammal som ung. Som arbetsterapeut fyller du en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du kommer att arbeta individuellt och tvärprofessionellt med kompetenta och erfarna kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta en kombination av hembesök, individuellt eller i team samt mottagningsbesök. På mottagningen förekommer både grupp- och individuella patientbesök. Du kommer att utföra många olika bedömningar, t.ex. gällande ADL, vid kognitiv sjukdom mm.
Mottagningen är centralt beläget i fräscha lokaler om cirka 500 kvm med ett tilltaget gym. Här arbetar 7 fysioterapeuter 1 arbetsterapeut samt administratör. Du kommer att arbeta teambaserat för vissa sjukdomstillstånd och i övrigt kommer du att arbeta självständigt med sedvanligt arbetsterapeutiskt arbete inom primärvården. Vi främjar ett öppet klimat kollegialt på mottagningen där vi delar med oss av varandras kunskaper.
Stresstålig då det under perioder kan vara hög arbetsbelastning. Vi ser gärna att du är utvecklingsorienterad med viljan att tillsammans verka för en bra mottagning för patienter såväl som anställda.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbetsterapeutiskt arbete inom primärvården.Kvalifikationer
Krav legitimerad Arbetsterapeut. Vi ser gärna att du erfarenhet av arbete inom primärvården. Har du kunskaper i Mediyoga samt goda kunskaper inom handrehabilitering är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/694". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Fysiokliniken Rehab
Jari Maijala Verksamhetschef 0521-19991
9540820