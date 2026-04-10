Ledsagare sökes till ung kille i Vellinge
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta som ledsagare till en ung kille på 14 år som är bosatt i Vellinge. Som ledsagare är din huvudsakliga uppgift att följa med på aktiviteter utanför hemmet. Uppskattade aktiviteter kan till exempel vara att gå ut och äta, gå på bio och spela fotboll. En målbild är att på sikt komma igång med att träna på gym så vi ser därför det som meriterande om du har ett genuint intresse för träning. Vi ser det även som en fördel om du kan coacha och motivera på ett pedagogiskt och inspirerande vis gällande träning.
Tjänsten är på 16h i månaden och förläggs främst under lördagar och söndagar. Det finns ingen schemalagd arbetstid utan det är enligt överenskommelse med dig som ledsagare och kund.
Om dig
Arbetet som ledsagare är ett aktivt, socialt och händelserikt jobb där du följer med på och/eller hittar på aktiviteter tillsammans med vår kund utanför hemmet. Som ledsagare hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av hans liv och bidra till hans självständighet och välmående.
Vi söker dig som har hög social kompetens och har ett starkt eget driv. Du drivs av att motivera och vågar vara drivande till att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med kund. Du bör även vara utåtriktad, initiativrik, lyhörd samt ansvarstagande. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är meriterande om du
har ett intresse för att träna på gym,
har kunskap om eller har erfarenhet av diabetes.
Omfattning: Timanställning på 16h i månaden. Antal tjänster: 1. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
)
214 31 MALMÖ
