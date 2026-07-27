Ledsagare sökes i Falsterbo
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-07-27
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Vi söker nu Dig som vill arbeta extra som ledsagare. Att arbeta som ledsagare går att kombinera med studier eller annan huvudsysselsättning då det finns ingen schemalagd arbetstid utan det är enligt överenskommelse med dig som ledsagare och kund.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som ledsagare är din huvudsakliga uppgift att följa med på aktiviteter utefter kundens önskemål. Det innebär att du som ledsagare ska ge stöd i olika aktiviteter och skapa en trygg ram i vardagen.
Vår kund är en 17-årig tjej som bor i Falsterbo med sin familj. På fritiden gillar hon att spela dator, är väldigt intresserad av Japan och älskar katter.
Hon lever med en ångestproblematik som påverkar hur hon mår och vad hon kan eller orkar göra från dag till dag. Ångesten skapar lätt en isolering, och därför är det enormt viktigt att du jobbar motiverande för att hjälpa henne att bryta den. Dina arbetsuppgifter handlar i grunden om att stödja, uppmuntra och hjälpa henne att delta i sociala och fysiska aktiviteter utanför hemmet i hennes egen takt.
Vi kan erbjuda dig en timanställning på 12 timmar i månaden. Det finns ingen schemalagd arbetstid, utan timmarna fördelas flexibelt enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill vara ett tryggt stöd i hennes vardag.
För att passa i rollen ser vi gärna att du:
Har förståelse för ångest: Det är en fördel om du har kännedom om vad ångest innebär, hur det kan påverka en person i stunden och hur man bäst bemöter det med lugn och trygghet.
Är motiverande och kreativ: Du är påhittig och har förmågan att peppa och väcka intresse när energin eller modet sviker.
Är lyhörd och flexibel: Du kan enkelt känna av läget och har inga problem att ställa om eller avbryta det ni gör för att prioritera hennes mående och önskemål.
Erfarenhet eller formell utbildning är inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi – att du är engagerad, pålitlig, omsorgsfull och har ett gott bemötande.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Nordström assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
Vid anställning kan ett utdrag ur belastningsregistret behöva uppvisas. Det beställs på polisens hemsida - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Ersättning utbetalas i form av timlön. Om inget annat avtalas tillkommer 12% semesterersättning och OB-ersättning. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8114828-2118108". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
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214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10013279