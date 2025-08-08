Ledsagare på uppdrag
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Insatsen ledsagarservice LSS syftar till att en person med funktionsnedsättning skall kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Ledsagarservice skall ge möjlighet att utföra aktiviteter och sker oftast i den enskildes närmiljö. Som ledsagare möjliggör du att den enskilde deltar i samhällslivet samt bryter den isolering som kan bli följden av ett funktionshinder.
Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad, sportevenemang eller att gå på stan. Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade och ni bokar gemensamt in tiderna.
Då efterfrågan i nuläget inte är helt klarlagd så kommer rekrytering ske fortlöpande under vintern. Vi söker dig som har erfarenhet med att jobba med människor med ett utåtagerande beteende och kan jobba låg affektivt. Då vi matchar vår personal mot brukares önskemål och behov så skriv gärna i ansökan om du har speciella färdigheter eller kompetenser. Det kan till exempel vara om du har kompetens inom alternativ kommunikation, är fysiskt aktiv eller vana av att leda personer med synnedsättning etc.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, därför söker vi brett.
Glad och pigg, eller lugn och inkännande, men det skulle även kunna vara en kombination. Vi söker just dig och utifrån intervjun matchar vi ledsagare med brukare.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
