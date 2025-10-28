Ledningsstöd till Ekobrottskansliet, visstid
2025-10-28
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som under en tidsbegränsad period vill arbeta som ledningsstöd inom den polisiära verksamheten på Ekobrottsmyndigheten. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.
Arbetsplats Ekobrottskansliet, EBK, bedriver den polisiära verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten i form av utredning, spaning, hemliga tvångsmedel och underrättelseverksamhet. Verksamheten leds och bedrivs på sex olika huvudorter: Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. I Stockholm finns ett kansli som stödjer verksamheten och det är där du kommer att arbeta. Kansliet består av 13 medarbetare som utgör ett stöd för verksamheten och myndighetens ledning i bland annat strategiska frågor, utvecklingsfrågor, nationella och internationella frågor, analysverksamhet, planering, uppföljning och verksamhetsstyrning. Kansliet är placerat vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm och leds av en kanslichef.
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill arbeta som ett kvalificerat administrativt ledningsstöd på kansliet vid EBK där ditt primära uppdrag kommer att vara att hantera administrativa samordnande arbetsuppgifter i anslutning till myndighetsgemensam samverkan, med fokus mot grov organiserad brottslighet. I det ligger att bereda mötesunderlag, vara sammankallande för myndighetens interna beredningsgrupp samt ansvara för uppföljning av myndighetens arbete inom satsningen. I uppdraget ingår även mer sedvanliga kansliuppgifter, bland annat att
hantera remisser, skrivelser och beredningsunderlag
samverka och samordna aktuella ärenden
ansvara för funktionsbrevlådor och bidra till att hantera inkommande ärenden genom att fördela, informera om och följa upp dessa
stödja enhetsledningen med mötesunderlag
Som medarbetare på Ekobrottskansliet förväntas du bidra i det pågående utvecklingsarbetet och för att trivas krävs att du kan och vill verka i en verksamhet som är i förändring.
Kvalifikationer Vi söker dig som har
Akademisk examen med inriktning inom statsvetenskap, kriminologi, ekonomi eller juridik, alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Kunskaper inom Ekobrottsmyndighetens verksamhetsområde förvärvade genom studier eller arbete
Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska
Hög digital mognad och god förmåga att lära dig nya system
Det är meriterande om du utöver ovan även har
Erfarenhet av arbete i samordnande roll
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
Erfarenhet av hantering av sekretessbelagt och känsligt material
Erfarenhet av att upprätta och ansvara för underlag till beslutsberedningar, möten eller liknande
Erfarenhet av arbete med verksamhets- och resultatuppföljning
Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Uppdraget innebär nära samarbete inom ett kansli med ett brett uppdrag, vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga samt är initiativtagande och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är självgående och arbetar strukturerat med att planera, prioritera och driva dina uppgifter framåt på ett lösningsorienterat sätt. Vi värdesätter också ett genuint intresse för att utveckla och effektivisera arbetssätt inom kansliets verksamhet.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta kanslichefen Martin Brodin, tfn 010-562 90 09.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om sex månader, särskild visstidsanställning
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 november 2025 . I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, HR-enheten, 104 22 Stockholm.
Ersättning
Individuell lönesättning
