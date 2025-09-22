Ledningssekreterare
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vi söker dig med akademisk utbildning och viss arbetslivserfarenhet som vill göra karriär i offentlig sektor.
Rollen som ledningssekreterare innebär att du kommer arbeta med administrativt och praktiskt stöd till trafikdirektören och trafikkontorets ledningsgrupp. Tillsammans med kontorets stabschef tillser du att trafikdirektören och ledningsgruppens arbete är väl planerat och förberett. Tjänsten erbjuder en unik insikt i hur styrning och ledning av en stor kommunal förvaltning fungerar.
Du blir en del av trafikkontorets stab som ansvarar för dialogen med den politiska ledningen på trafikroteln och ledamöterna i trafiknämnden. Vi ansvarar också för verksamhetsplaneringen i Stockholm stads integrerade ledningssystem (ILS) och att ta fram kontorets verksamhetsplan. Vi arbetar också med administrationen av trafikkontorets ledningsgrupp, övergripande utredningar och remisser, samt driver strategiskt prioriterade utvecklingsprojekt. Gruppen består sammanlagt av sju medarbetare inklusive chef, samt verksamhetscontroller, ledningssekreterare, utredare och strateger.
Din roll
De primära arbetsuppgifterna är att stödja trafikdirektören men även hela ledningsgruppen med att:
boka möten, konferenser och resor
planera och föra protokoll vid kontorsledningens möten
leda mindre projekt
skapa presentationer och sammanställningar
utföra löpande administrativa uppgifter
ge praktiskt stöd till trafikdirektören
hantera inkommande mejl och telefonsamtal från medborgare.
Rollen omfattar både rutinmässiga arbetsuppgifter och mer varierande, händelsestyrda moment vilket passar dig som uppskattar ett omväxlande arbete med periodvis högt tempo.
I rollen kommer du att ha frekvent kontakt med chefer och medarbetare i ledande ställning inom Stockholms stad vilket ger en god förståelse för stadens organisation och styrning. I takt med att du växer in i rollen kommer du successivt att bistå stabschefen med mer kvalificerade uppgifter utöver de löpande arbetsuppgifterna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, såsom statsvetenskap, ekonomi eller annan relevant inriktning som bedöms likvärdig
Aktuell arbetslivserfarenhet från junior roll inom offentlig eller privat sektor som vi bedömer vara relevant för tjänsten
goda kunskaper i Microsoft Office, med särskilt fokus på PowerPoint
mycket goda kunskaper i svenska.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och initiativtagande eftersom rollen kräver att du anpassar dig till förändrade omständigheter och arbetar proaktiv för att säkerställa att direktörens arbete kan ske effektivt. Du kommer även behöva arbeta strukturerat för att hålla dig till tidsramar och samordna administrativa uppgifter effektivt. Avslutningsvis behöver du vara serviceinriktad och ha en god förmåga att bygga relationer då rollen innebär att du möter många olika personer i varierande sammanhang. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi erbjuder
Här får du arbeta i en roll där du kommer att få god insikt i Trafikkontoret och Stockholms stads verksamhet och organisation. Vi erbjuder dig bland annat:
ett utvecklande arbete med många kontakter
insikt i styrning och ledning i demokratiskt styrd förvaltning
centralt belägen arbetsplats på Fleminggatan 4, nära tunnelbanan och pendeltåg
möjlighet till semesterväxling
friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter
en trevlig arbetsgrupp med engagerade och kunniga kollegor.
Läs mer om våra förmåner här: FörmånerPubliceringsdatum2025-09-22Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. Efter sista ansökningsdag går vi igenom ansökningarna. Rekryteringstester kan komma att användas i denna rekrytering som en del av bedömningen.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad! Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholms stad och om Trafikkontoret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Stab Kontakt
Niklas Domeij, avdelningschef niklas.domeij@stockholm.se 08-50826214 Jobbnummer
9519146